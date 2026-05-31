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Política

Bajaron los robos, los homicidios y las extorsiones, pero aumentó el grooming

Más de 800 mil menores en el Perú recibieron contenido sexual no solicitado a través de internet, según un estudio de CHS Alternativo. Dos de cada 10 niños, niñas y adolescentes aceptan encuentros presenciales. En tanto, la PNP asegura que la extorsión se redujo 46,85%, los homicidios 23,98%, los secuestros 18,96%, los robos 12,46% y los hurtos 7,25%.

El ciberacoso en menores sigue en aumento. Foto: Difusión
El ciberacoso en menores sigue en aumento. Foto: Difusión
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Mientras los delitos de extorsión retrocedieron 46,85% a nivel nacional y los homicidios dolosos consumados bajaron 23,98%, las investigaciones por grooming crecieron 45,2%. Más de 800 mil niñas, niños y adolescentes en el Perú recibieron contenido sexual no solicitado a través de internet.

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Además, uno de cada dos menores de edad conversa con desconocidos por internet y dos de cada 10 aceptan encuentros presenciales.

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Así lo revela la encuesta nacional “Percepción de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de la explotación sexual en el entorno virtual”, realizada por CHS Alternativo entre 2025 y 2026, con adolescentes de las 25 regiones del país.

Uno de los hallazgos más preocupantes es que 49,4% de niñas, niños y adolescentes (NNA) reconoce haber conversado con personas desconocidas a través de internet, lo que representa aproximadamente 1 millón 883 mil menores de edad (entre 11 y 17 años) expuestos a posibles situaciones de manipulación, engaño o captación digital.

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Además, 18,2% —equivalente a aproximadamente 693 mil NNA— llegó a reunirse presencialmente con alguien que conoció por internet, lo que trasladó el riesgo digital al espacio físico y aumentó la vulnerabilidad frente a situaciones de violencia y explotación.

La encuesta también revela que 15,7%, que representa aproximadamente 598 mil NNA, recibió solicitudes para compartir imágenes o videos íntimos, y uno de cada cinco adolescentes (21%) recibió contenido sexual no solicitado por internet.

Asimismo, 45,2% —que representa a aproximadamente 1 millón 722 mil NNA— refirió que ha vivido al menos una situación de riesgo en los entornos digitales, como ser contactado desde perfiles falsos con fines sexuales (grooming), sufrir acoso, clonación de su perfil o chantajes.

“La investigación evidencia que los riesgos digitales ya forman parte de la experiencia cotidiana de los adolescentes en el país. Las conversaciones con desconocidos, las propuestas afectivas en línea y los encuentros presenciales generan escenarios de alta exposición que requieren una respuesta urgente desde las familias, escuelas, instituciones públicas y plataformas digitales”, advirtió Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.

Ciberacoso a menores

Ciberacoso a menores

Según el estudio, pese a todos estos riesgos, 42,7% de menores de edad encuestados no contó a nadie las situaciones de peligro vividas en internet y las enfrentó solo, sin activar redes de apoyo.

Además, más de 40% de niñas, niños y adolescentes no sabe qué es la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESNNA), casi 30% no identifica qué es el grooming y 8,5% no sabe dónde acudir en caso de una situación de peligro.

Pero el grooming aumenta de manera alarmante, en un cambio en la dinámica criminal que se acentuó con la disminución de otros delitos en lo que va del año.

Bajan otros delitos

La abrupta caída de algunos delitos provocó un efecto positivo en las estadísticas nacionales.

Según el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, el despliegue de operativos simultáneos, acciones de inteligencia, allanamientos y capturas estratégicas viene debilitando de manera progresiva a las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.

La variación de cifras evidencia el impacto. Entre el 1 de enero y el 25 de mayo del 2025 hubo 11 mil 210 denuncias por extorsión. Pero de enero al 26 de mayo del 2026 se registraron 5 mil 958 casos. Es decir, 5.252 casos menos, una reducción de 46,85% a nivel nacional.

Los números también muestran que algo cambió en la dinámica criminal, sobre todo la vinculada a los robos de vehículos.

Entre el 1 de enero y el 23 de mayo del 2025 se registraron 1.575 denuncias por asalto y robo de carros, mientras que en el mismo periodo del 2026 los casos descendieron a 1.105. Esto representa 470 delitos menos o una reducción de 29,84%.

Pese a las cifras alentadoras, sigue latente la violencia del sicariato. Entre el 1 de enero y el 23 de mayo del 2025 se registraron 1.316 homicidios; en el mismo periodo del 2026 se cometieron 1.005 casos. Esa reducción representa 311 delitos menos, es decir, una disminución de 23,98% a nivel nacional.

larepublica.pe

Revoredo sostiene que los secuestros también se redujeron 18,95%, en tanto que los robos bajaron 16,46% y los hurtos, 7,25% (del 1 de enero al 18 de mayo del 2026).

Pese a todo, la seguridad ciudadana, al ser el principal problema del Perú, no estuvo entre los temas del debate técnico del 24 de mayo, que incluyó reforma del Estado, juventud y deporte, agricultura y medio ambiente, infraestructura, economía y generación de empleo, y salud.

Uso de armas de fuego

Juan Carbajal, analista de datos, sostiene que, en los primeros 139 días del actual gobierno, Piura —donde fue asesinado un alcalde— tuvo el mayor registro de homicidios (59), aun con datos por actualizar, por encima de cualquier año anterior en el mismo periodo y con una prevalencia de más de 80% del uso de proyectiles de armas de fuego.

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También refiere que, en el Callao, en pleno estado de emergencia, entre enero y abril se registró una menor cantidad de homicidios (80 casos) con respecto al 2025 (99 crímenes). Sin embargo, llama la atención que casi 100% de los homicidios (78 en los primeros cuatro meses del presente año) hayan sido ocasionados por armas de fuego.

Penales de alta seguridad

En medio de esta problemática, el exministro del Interior Remigio Hernani plantea la necesidad de reformas en el sistema penitenciario y señala que se debería invertir en la construcción de penales de alta seguridad y fortalecer la formación de profesionales en el Inpe.

También indica que jueces y fiscales deberían especializarse en delitos graves como homicidio, secuestro, extorsión y trata de personas, pues esta especialización permitiría mejorar la coordinación entre las instituciones del sistema de justicia.

La investigadora del Idehpucp, Erika Solís, refiere que “la seguridad se sigue manejando por percepciones más que por evidencia”. Cuestiona que el país no cuente con mecanismos para conocer cuántas personas son víctimas de delitos ni tenga sistemas integrados de análisis que permitan comprender cómo operan los criminales, dónde se concentran y quiénes son sus principales víctimas.

“Seguimos construyendo políticas de seguridad sobre datos incompletos. Las cifras oficiales solo muestran cuántas personas denunciaron, pero no cuánto delito existe. En casos de extorsión, trata o violencia, hay enormes niveles de subregistro porque la gente tiene miedo o desconfía de las instituciones” subraya.

PNP: Cómo prevenir el ciberacoso

Por lo general, los agresores de grooming crean perfiles falsos para ganarse la confianza de un menor de edad.

El general Revoredo recomienda no aceptar a personas desconocidas en redes sociales. También usar siempre contraseñas seguras. No acceder a tener citas con personas que se ha conocido a través de internet.

No publicar información personal ni divulgar datos del colegio al que asisten, dirección, fotos de familiares e información sobre lugares que frecuentan.

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