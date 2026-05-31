HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Debate Presidencial 2026: lo último en información
Debate Presidencial 2026: lo último en información     Debate Presidencial 2026: lo último en información     Debate Presidencial 2026: lo último en información     
Política

Manuel Rodríguez Cuadros sobre Antauro Humala: "No forma parte de Juntos por el Perú"

En cambio, comentó que han llegado a acuerdos con Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, excandidatos de Ahora Nación y el partido OBRAS, respectivamente.

Manuel Rodríguez Cuadros sobre Antauro Humala: "No forma parte de Juntos por el Perú"
Manuel Rodríguez Cuadros sobre Antauro Humala: "No forma parte de Juntos por el Perú"
Escuchar
Resumen
Compartir

Manuel Rodríguez Cuadros, excanciller e integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, afirmó que Antauro Humala no forma parte del partido ni de la "concurrencia de fuerzas que van a gobernar". Aseguró que eso ya ha sido confirmado por el candidato presidencial Roberto Sánchez.

Únete a nuestro canal de política y economía

En cambio, comentó que han llegado a acuerdos con Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, excandidatos de Ahora Nación y el partido OBRAS, respectivamente.

TE RECOMENDAMOS

¡NUEVA ENCUESTA! KEIKO FUJIMORI SUPERA A SÁNCHEZ POR POCO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Indicó que ambos "han expresado sus convicciones de llamar a sus votantes y votar por Juntos por el Perú".

PUEDES VER: Encuesta Presidencial IPSOS: Roberto Sánchez lidera en zona rural con 53.9% y Keiko Fujimori en Lima con 52.2%

lr.pe

Rodríguez Cuadros confirma que se respetará la independencia del BCR

Por otro lado, comentó que en un eventual gobierno se respetará la independencia del Banco Central de Reserva (BCR).

"Roberto Sánchez dijo muy temprano que en el caso del Banco Central se podía tomar un café con Julio Velarde, y que le parecía que era esencial la estabilidad macroeconómica. Posteriormente, ya ha ratificado plenamente y, de manera consistente y expresa, que le pedirá y que el presidente del Banco Central seguirá siendo Julio Velarde", anotó.

En tanto, Sánchez, desde Pucallpa, el candidato sostuvo que es fundamental respetar la autonomía de la entidad monetaria, que Velarde lidera desde hace dos décadas.

'Nosotros hemos dialogado con el equipo económico y con el propio presidente Castillo, y hemos reafirmado y afianzado su continuidad', declaró a RPP.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, fue reconocido con el grado de doctor honoris causa por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Durante su intervención, destacó la importancia de preservar la autonomía de la institución como un elemento esencial para garantizar una política monetaria responsable, independientemente de la orientación política del próximo gobierno.

'Lo importante es la autonomía. Una autonomía solo se puede mantener si hay un consenso en el que no se realizan políticas que terminen siendo perjudiciales. Y esto no es de izquierda o derecha, no hay una política monetaria de izquierda o derecha', afirmó.

Rodríguez Cuadros busca la estabilidad jurídica del país

Adicionalmente, mencionó que las propuestas presentadas por Pedro Francke en el debate técnico marcan distancia del gobierno de Pedro Castillo, pues tienen bases diferentes.

En referencia a una posible salida del Pacto de San José, consideró que el Perú debe dejar de cargar con una sombra de inestabilidad jurídica.

"Son expresiones que no solamente afectan a los derechos de las personas en la vida diaria, sino que afectan la imagen del Perú en la estabilidad jurídica que es global y que afecta también las inversiones", indicó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Debate Presidencial 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se enfrentan esta noche

Debate Presidencial 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se enfrentan esta noche

LEER MÁS
Encuesta Presidencial IPSOS: Roberto Sánchez lidera en zona rural con 53.9% y Keiko Fujimori en Lima con 52.2%

Encuesta Presidencial IPSOS: Roberto Sánchez lidera en zona rural con 53.9% y Keiko Fujimori en Lima con 52.2%

LEER MÁS
Plan de gobierno de Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales 2026

Plan de gobierno de Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales 2026

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Debate Presidencial 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se enfrentan HOY, domingo a las 8:00 de la noche

Debate Presidencial 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se enfrentan HOY, domingo a las 8:00 de la noche

LEER MÁS
Encuesta Presidencial IPSOS: Roberto Sánchez lidera en zona rural con 53.9% y Keiko Fujimori en Lima con 52.2%

Encuesta Presidencial IPSOS: Roberto Sánchez lidera en zona rural con 53.9% y Keiko Fujimori en Lima con 52.2%

LEER MÁS
Jefe policial de Ayacucho proveía de armas y municiones a narco del VRAEM

Jefe policial de Ayacucho proveía de armas y municiones a narco del VRAEM

LEER MÁS
Levistky: “Si hubiera un esfuerzo autoritario de parte del gobierno de Keiko, la oposición sería débil"

Levistky: “Si hubiera un esfuerzo autoritario de parte del gobierno de Keiko, la oposición sería débil"

LEER MÁS
Roberto Sánchez a Keiko Fujimori antes del debate presidencial: “La señora del Kaos escuchará sus verdades políticas”

Roberto Sánchez a Keiko Fujimori antes del debate presidencial: “La señora del Kaos escuchará sus verdades políticas”

LEER MÁS
Roberto Sánchez tiene el 40% del antivoto y Keiko Fujimori el 37%, según encuesta IEP

Roberto Sánchez tiene el 40% del antivoto y Keiko Fujimori el 37%, según encuesta IEP

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025