Manuel Rodríguez Cuadros sobre Antauro Humala: "No forma parte de Juntos por el Perú"

Manuel Rodríguez Cuadros sobre Antauro Humala: "No forma parte de Juntos por el Perú"

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Manuel Rodríguez Cuadros, excanciller e integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, afirmó que Antauro Humala no forma parte del partido ni de la "concurrencia de fuerzas que van a gobernar". Aseguró que eso ya ha sido confirmado por el candidato presidencial Roberto Sánchez.

En cambio, comentó que han llegado a acuerdos con Alfonso López Chau y Ricardo Belmont, excandidatos de Ahora Nación y el partido OBRAS, respectivamente.

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Indicó que ambos "han expresado sus convicciones de llamar a sus votantes y votar por Juntos por el Perú".

Rodríguez Cuadros confirma que se respetará la independencia del BCR

Por otro lado, comentó que en un eventual gobierno se respetará la independencia del Banco Central de Reserva (BCR).

"Roberto Sánchez dijo muy temprano que en el caso del Banco Central se podía tomar un café con Julio Velarde, y que le parecía que era esencial la estabilidad macroeconómica. Posteriormente, ya ha ratificado plenamente y, de manera consistente y expresa, que le pedirá y que el presidente del Banco Central seguirá siendo Julio Velarde", anotó.

En tanto, Sánchez, desde Pucallpa, el candidato sostuvo que es fundamental respetar la autonomía de la entidad monetaria, que Velarde lidera desde hace dos décadas.

'Nosotros hemos dialogado con el equipo económico y con el propio presidente Castillo, y hemos reafirmado y afianzado su continuidad', declaró a RPP.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, fue reconocido con el grado de doctor honoris causa por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Durante su intervención, destacó la importancia de preservar la autonomía de la institución como un elemento esencial para garantizar una política monetaria responsable, independientemente de la orientación política del próximo gobierno.

'Lo importante es la autonomía. Una autonomía solo se puede mantener si hay un consenso en el que no se realizan políticas que terminen siendo perjudiciales. Y esto no es de izquierda o derecha, no hay una política monetaria de izquierda o derecha', afirmó.

Rodríguez Cuadros busca la estabilidad jurídica del país

Adicionalmente, mencionó que las propuestas presentadas por Pedro Francke en el debate técnico marcan distancia del gobierno de Pedro Castillo, pues tienen bases diferentes.

En referencia a una posible salida del Pacto de San José, consideró que el Perú debe dejar de cargar con una sombra de inestabilidad jurídica.

"Son expresiones que no solamente afectan a los derechos de las personas en la vida diaria, sino que afectan la imagen del Perú en la estabilidad jurídica que es global y que afecta también las inversiones", indicó.