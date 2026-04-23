Jimena Lindo: "El cine peruano es mágico, es la resistencia absoluta"

A Jimena Lindo la hemos visto alternar en cine, teatro y televisión. Con Dueto en mí o Personas, lugares y cosas ha asumido protagónicos retadores en las tablas. En 2024 viajó a los festivales con la película Reinas. “Uno va madurando y tiene más temple para afrontar ciertos retos y más experiencia de vida para entender a ciertos personajes”, nos dice en una pausa de las grabaciones de Señora del destino, la telenovela de América en la que interpreta el personaje que tuvo hace dos décadas Susana Vieira.

Reparto de 'Señora del destino' 2026: quién es quién en la versión peruana de la telenovela brasileña | Cine y series | La República

Cuando no está grabando, está al tanto del ‘minuto a minuto’ de las elecciones 2026. “Mi esposo (Manolo Barrios) me va actualizando. Es difícil desconectarse de una coyuntura tan difícil”. (Esta entrevista se realizó antes de la marcha promovida por Renovación Popular).

En una ceremonia de cine, le decías a Delfina Paredes que fue siempre un ejemplo. Esa admiración ha hecho que quieras hacer cine, teatro y televisión, ¿no?

Es que es increíble. Yo tengo mucha admiración por la madurez y por la trayectoria de los grandes. Y sí, por eso tengo este proyecto que llamé Grandes Maestros Latam, es un homenaje a los grandes maestros y maestras. Es un reconocimiento y nace de la necesidad de preservar el legado artístico de quienes nos han hecho lo que somos. Cuando empecé, tenía 19 años y me encontré con todos estos tremendos artistas que tenían mi edad en ese momento y me abrieron la puerta. Les tengo un agradecimiento absoluto.

Ricardo Blume hizo carrera en México; es decir, siempre tuvimos artistas de nivel internacional. Ahora estás en una producción que es una sociedad con la brasileña Globo.

Lo que estoy sintiendo ahora en Señora del destino, es que todo nuestro trabajo es un trabajo coral. El actor no hace las cosas solo. Necesita de una buena directora o de un buen director. Necesita de un buen equipo de luces y de arte. Desde hace ya un tiempo, siento que estamos trabajando en conjunto y eso hace que el producto brille mucho más. Entonces, esa es la manera de sacar buenas producciones y poder crecer como industria.

¿Es el momento de mirar a las plataformas de streaming?

Sí. Y no solo hay un esfuerzo aquí; también veo un esfuerzo en Latina y me parece que hay otros canales que quieren empezar a hacer ficción. Mientras más haya, mejor para todos, y mientras mejor sea la ficción más competencia va a haber. La competencia es buena porque hace es que tú quieras mejorar. Por supuesto, me parece que hay que empezar a crecer, a mirar a las plataformas y a exportar. Todos los peruanos nos merecemos que la gente nos vea.

Entonces, la televisión tendría que emular lo que pasó con el cine. En los últimos años, el cine peruano ha ganado premios a pesar de las trabas, ¿no?

Sí, lo que ha pasado es algo mágico, el cine es mágico porque es la resistencia absoluta. Ha sido maravilloso y el cine regional que tenemos es impresionante. Es impresionante la fuerza que tiene, el carácter y la narrativa. De hecho, son varias de mis películas favoritas. Vamos a nombrar ahora Wiñaypacha y Willaq Pirqa. Reinas, bueno, tenía más financiamiento de otros lugares.

Pero está ambientada en los 90 y el ‘fujishock’.

Claro, era cine peruano y la directora era peruana. Fue una historia muy peruana y que se mostró afuera. Todos lo tenemos muy merecido y no estoy hablando solo de los artistas. El cine trae muchas más cosas: más inversiones, trabajo, etcétera, y esto se ramifica en diversas aristas.

¿Qué opinas ahora que ya está confirmado que los promotores de la ley anticine y que apoyaron la bicameralidad, Tudela y Cavero, no alcanzaron los votos para volver al Congreso?

¿Qué pienso? (Sonríe) Eso me parece maravilloso, me parece una justicia poética. Es como: “gracias”. Esta movida que inició Rosa María Palacios, a quien admiro muchísimo, esa campaña de ‘Por estos no’, creo que de alguna manera sí ha tenido éxito, y hemos logrado que, por lo menos, algunos partidos de los que estaban en el Congreso no entren. A pesar de lo que se nos venga —porque no sabemos todavía lo que se nos viene y el panorama no es muy alentador— hay algunos pequeños triunfos, ¿no? Creo que como sociedad podemos reconocernos.

¿Esperas cambios pronto?

El cambio es de a pocos y de una manera democrática porque es a través del voto. Hablaba el otro día con mi esposo, y decía que la gente ha salido a las calles (a marchar), pero ahora todos tenemos miedo de salir. Es increíble lo que nos han hecho en estos últimos años. Es terrible, en realidad.

Claro, los artistas marcharon contra los gobiernos de Boluarte y de Jerí.

Eso fue hermoso. Fue un bloque de artistas muy grande, y no solo éramos artistas escénicos, sino que veías también artistas plásticos y diferentes gremios de artistas juntos. Fue hermoso y duro también.

¿Qué crees que hemos aprendido como peruanos?

Lo que he aprendido es que realmente hay gente mala en la política, o sea, en el sentido que a veces no lo podía creer, ¿no? La corrupción y tantas cosas estaban más soterradas, ahora todo está tan expuesto, lo ves, está enfrente y creo que esa es una de las cosas que más me ha impactado en los últimos años, no solo ahora. Hay gente malvada que quiere dañar, destruir. Quieren dañar al peruano y no les importa un bledo. Eso es lo más alejado de la real política, ¿no? El origen de la política es buscar el bien común y estamos en la antítesis, lamentablemente. Esos políticos nos desprecian. Esa es la verdad.