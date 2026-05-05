HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2026
Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2026     Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2026     Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores 2026     
Economía

Petroperú: Congreso aprueba cuestión previa y posterga derogación de decreto de privatización

La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó con 14 votos a favor la cuestión previa, que posterga el debate sobre la derogación del decreto de privatización. La nueva sesión incluirá la participación de ProInversión, MEF, Indecopi, Minem y trabajadores de Petroperú para un análisis más profundo sobre la situación de la empresa estatal.

Comisión de Energía y Minas.
Comisión de Energía y Minas. | Composición LR/ Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Con 14 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó una cuestión previa para suspender el debate del predictamen que proponía derogar el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, el cual encamina el desmembramiento y privatización de Petroperú.

Únete a nuestro canal de política y economía

La medida dispone realizar una nueva sesión con la participación de ProInversión, el MEF, Indecopi, el Minem y representantes de los trabajadores de Petroperú, con el fin de ampliar el análisis antes de una decisión final.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ: ¿SEGUNDA VUELTA A LA VISTA? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Pobreza golpea a 8,8 millones de peruanos: baja a 25,7%, pero no logra romper el rezago de hace seis años

lr.pe

El predictamen agrupaba 13 proyectos de ley que buscaban dejar sin efecto el decreto bajo el argumento de evitar la privatización de la empresa estatal. Entre sus impulsores figuraba el actual presidente José María Balcázar, quien presentó la iniciativa cuando aún era congresista.

Mientras tanto, el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 se mantiene vigente y continúa el proceso de reorganización de Petroperú, en medio de cuestionamientos por su situación financiera y el impacto de proyectos como la refinería de Talara.

Petroperú: piden más análisis antes de decidir

El respaldo a la cuestión previa reflejó la falta de consenso y la necesidad de un debate más amplio. La congresista Elizabeth Medina defendió el carácter estratégico de la empresa. “Muchos conocedores han señalado que la refinería de Talara está operando al 100%. Es un recurso estratégico que tenemos que defender”, sostuvo.
Además, añadió: “Debemos apostar por una reestructuración técnica de Petroperú y lograr una inversión eficiente, sin entregarla”.

En la misma línea, Guido Bellido cuestionó cualquier intento de debilitamiento de la petrolera. “El objetivo es desfalcar a Petroperú para que otros (los privados) obtengan ganancias. Una empresa estatal bien administrada puede ser más potente que una inversión privada”, afirmó.

PUEDES VER: Canasta básica sube: un hogar en Perú necesita S/1.848 al mes para no ser pobre, según el INEI

lr.pe

Por su parte, el legislador Eduardo Salhuana señaló la necesidad de ampliar el debate. “Este es un tema muy trascendental para la estructura energética del país”, indicó. Advirtió además que “solo producimos 50.000 barriles y consumimos 250.000”.

En la Comisión también intervino el congresista y expresidente José Jerí, quien durante su paso por Palacio de Gobierno impulsó la elaboración del decreto y ahora defendió la continuidad de la norma. “Este decreto se dio para salvar la empresa; derogarlo sería retroceder. El predictamen no cuenta con las opiniones de los sectores involucrados”, afirmó.

PUEDES VER: Llega la CTS 2026: ¿Cuándo depositan, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar?

lr.pe

El legislador Jaime Quito, en tanto, consideró necesario ordenar el debate: “Que vengan todos a explicar, pero no se puede discutir mientras se sigue avanzando en decisiones en paralelo”, manifestó.

Cabe recordar que, desde su creación en 1969, Petroperú ha sido un actor clave en el abastecimiento de combustibles al ser un regulador natural de los precios. Sin embargo, en los últimos años su situación financiera complica la continuidad de sus operaciones.

La aprobación de la cuestión previa deja por ahora en suspenso la derogación del decreto y abre una nueva etapa de discusión técnica sobre el futuro de la empresa estatal.

Notas relacionadas
Petroperú: Congreso debate la derogatoria de decreto que privatiza a la petrolera

Petroperú: Congreso debate la derogatoria de decreto que privatiza a la petrolera

LEER MÁS
Congreso da hoy el primer paso para derogar decreto que privatiza Petroperú

Congreso da hoy el primer paso para derogar decreto que privatiza Petroperú

LEER MÁS
Petroperú: Fenpetrol exige aval estatal pendiente para viabilizar financiamiento de US$2.000 millones y continuar con operaciones

Petroperú: Fenpetrol exige aval estatal pendiente para viabilizar financiamiento de US$2.000 millones y continuar con operaciones

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pobreza golpea a 8,8 millones de peruanos: baja a 25,7%, pero no logra romper el rezago de hace seis años

Pobreza golpea a 8,8 millones de peruanos: baja a 25,7%, pero no logra romper el rezago de hace seis años

LEER MÁS
Entel da el salto en el sector telecomunicaciones con el satélite de Elon Musk: ya se envía WhatsApp sin señal móvil

Entel da el salto en el sector telecomunicaciones con el satélite de Elon Musk: ya se envía WhatsApp sin señal móvil

LEER MÁS
ONP inicia pagos desde el 8 de mayo: ¿Quiénes cobran? Revisa AQUÍ el cronograma para pensionistas de todos los regímenes

ONP inicia pagos desde el 8 de mayo: ¿Quiénes cobran? Revisa AQUÍ el cronograma para pensionistas de todos los regímenes

LEER MÁS
Canasta básica sube: un hogar en Perú necesita S/1.848 al mes para no ser pobre, según el INEI

Canasta básica sube: un hogar en Perú necesita S/1.848 al mes para no ser pobre, según el INEI

LEER MÁS
Alemania: "El Perú está en una situación política compleja, pero no vemos ninguna tendencia de nuestras empresas a irse"

Alemania: "El Perú está en una situación política compleja, pero no vemos ninguna tendencia de nuestras empresas a irse"

LEER MÁS
Banco Central de Reserva lanza a fin de año TAPP, su plataforma de pagos instantáneos con modelo de India

Banco Central de Reserva lanza a fin de año TAPP, su plataforma de pagos instantáneos con modelo de India

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025