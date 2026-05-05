Petroperú: Congreso aprueba cuestión previa y posterga derogación de decreto de privatización

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Con 14 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó una cuestión previa para suspender el debate del predictamen que proponía derogar el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, el cual encamina el desmembramiento y privatización de Petroperú.

La medida dispone realizar una nueva sesión con la participación de ProInversión, el MEF, Indecopi, el Minem y representantes de los trabajadores de Petroperú, con el fin de ampliar el análisis antes de una decisión final.

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El predictamen agrupaba 13 proyectos de ley que buscaban dejar sin efecto el decreto bajo el argumento de evitar la privatización de la empresa estatal. Entre sus impulsores figuraba el actual presidente José María Balcázar, quien presentó la iniciativa cuando aún era congresista.

Mientras tanto, el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 se mantiene vigente y continúa el proceso de reorganización de Petroperú, en medio de cuestionamientos por su situación financiera y el impacto de proyectos como la refinería de Talara.

Petroperú: piden más análisis antes de decidir

El respaldo a la cuestión previa reflejó la falta de consenso y la necesidad de un debate más amplio. La congresista Elizabeth Medina defendió el carácter estratégico de la empresa. “Muchos conocedores han señalado que la refinería de Talara está operando al 100%. Es un recurso estratégico que tenemos que defender”, sostuvo.

Además, añadió: “Debemos apostar por una reestructuración técnica de Petroperú y lograr una inversión eficiente, sin entregarla”.

En la misma línea, Guido Bellido cuestionó cualquier intento de debilitamiento de la petrolera. “El objetivo es desfalcar a Petroperú para que otros (los privados) obtengan ganancias. Una empresa estatal bien administrada puede ser más potente que una inversión privada”, afirmó.

Por su parte, el legislador Eduardo Salhuana señaló la necesidad de ampliar el debate. “Este es un tema muy trascendental para la estructura energética del país”, indicó. Advirtió además que “solo producimos 50.000 barriles y consumimos 250.000”.

En la Comisión también intervino el congresista y expresidente José Jerí, quien durante su paso por Palacio de Gobierno impulsó la elaboración del decreto y ahora defendió la continuidad de la norma. “Este decreto se dio para salvar la empresa; derogarlo sería retroceder. El predictamen no cuenta con las opiniones de los sectores involucrados”, afirmó.

El legislador Jaime Quito, en tanto, consideró necesario ordenar el debate: “Que vengan todos a explicar, pero no se puede discutir mientras se sigue avanzando en decisiones en paralelo”, manifestó.

Cabe recordar que, desde su creación en 1969, Petroperú ha sido un actor clave en el abastecimiento de combustibles al ser un regulador natural de los precios. Sin embargo, en los últimos años su situación financiera complica la continuidad de sus operaciones.

La aprobación de la cuestión previa deja por ahora en suspenso la derogación del decreto y abre una nueva etapa de discusión técnica sobre el futuro de la empresa estatal.