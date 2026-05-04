Congreso busca remodelar su complejo deportivo: cambiarán el césped de fútbol, arcos, tribunas y reflectores

El Congreso de la República busca remodelar su complejo deportivo Fernando León de Vivero, ubicado en la avenida Argentina, a menos de 3 meses de que concluya su gestión. El recinto cuenta con una cancha sintética de fútbol, dos piscinas, juegos de mesa, cafetería y una pista de baile.

Sin embargo, según reveló el dominical Cuarto Poder, el concurso público que busca una empresa para el inicio de obras está programado para realizarse en solo 60 días.

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De acuerdo con las bases de la contratación que envió el Congreso al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se planea el desmontaje y remoción de 170 butacas, desmontaje de 2 arcos metálicos de fútbol para cambiarlos por unos de acero y el desmontaje de una malla de nylon.

Asimismo, el Parlamento solicitó cambiar el techo de las tribunas a través de la instalación de zapatas, el reemplazo del cableado, colocar 489 kg de acero de refuerzo, revestir columnas y vigas, reponer 12 reflectores, entre otros pedidos.

Pero eso no es todo. El pedido del Legislativo también tiene planeado cambiar el gramado por 782 metros cuadrados de nuevo césped sintético de uso deportivo. Este nuevo grass, según la documentación, debe contar con fibra "S" de tipo monofilamento, una altura de 50 milímetros y caucho.

Reacciones de congresistas

Consultados por la prensa, el congresista Guido Bellido (Podemos Perú) y Jaime Quito (Bancada Socialista) indicaron que el complejo se encuentra en buen estado. "Yo no veo que las instalaciones estén destruidas para que las tengan que intervenir, yo no sé para qué quieren hacer tanto maquillaje", cuestionó Quito.

"Todas las instituciones en sus ultimas etapas deberian dejar de tener contrataciones porque se deja el riesgo a la otra gestión de que esta pueda continuar o no. Yo creo que es inapropiado", dijo Carlos Zeballos (Bloque Democrático).

"Yo estoy en contra de que se haga cualquier tipo de intervención que hoy yo considero innecesaria, el centro deportivo no es una prioridad", mencionó Diego Bazán.

"Vienen con sus señoras, sus hijos, como hay piscina, ellos juegan y su familia se distrae. (...) Sí, a veces (juegan los congresistas) o mandan a su equipo de oficina", declaró un trabajador del lugar.

Respuesta del Congreso

A través de un comunicado, el Congreso indicó que el concurso público para la remodelación del complejo deportivo "se desarrolla con total regularidad y en estricto cumplimiento de la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento".

Asimismo, detalló que la información se encuentra en la plataforma del Seace y que, actualmente, la convocatoria cuenta con 63 proveedores registrados. Sin embargo, aún no se ha adjudicado la buena pro.