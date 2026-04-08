El Banco Central de Chile redujo su previsión de crecimiento para este 2026. Foto: AFP

El Banco Central de Chile redujo su previsión de crecimiento para este 2026. Foto: AFP

La inflación en Chile registró un fuerte repunte en marzo y alcanzó un 1% mensual, impulsada principalmente por el encarecimiento de los combustibles. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 2,8% en los últimos 12 meses, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El dato se ubicó por encima de las proyecciones del mercado, que estimaban una variación entre 0,8% y 0,9%. Además, marcó una aceleración frente al mes previo, reflejando presiones en distintos sectores de la economía.

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La subida —que excluye componentes más volátiles como alimentos y energía— también mostró un incremento de 0,8%, en un contexto donde los alimentos subieron 0,6% y la energía registró un aumento de 3%.

Transporte y educación lideran las alzas de precios

De acuerdo con el INE, 10 de las 13 divisiones que componen la canasta del IPC presentaron incidencias positivas durante marzo. Entre ellas, destacaron especialmente transporte, con un alza de 2,6%, y educación un 5,5%.

También se observaron aumentos en rubros como bebidas alcohólicas, vestuario y calzado, con variaciones cercanas al 2%. En contraste, algunos sectores mostraron caídas, como bienes y servicios diversos (-0,5%), seguros y servicios financieros (-0,5%) y salud (-0,1%).

Impacto del alza de combustibles y proyecciones

Uno de los factores determinantes del aumento fue el fuerte incremento de los combustibles durante la última semana de marzo. La gasolina y el diésel registraron alzas cercanas al 40% y 50%, respectivamente, aunque su impacto mensual fue de 8,2% y 12,8% debido al método de cálculo del índice.

El INE explicó que, al concentrarse el alza en los últimos días del mes, los precios más bajos de semanas anteriores moderaron el promedio. No obstante, advirtió que si los valores actuales se mantienen, el encarecimiento de abril podría reflejar el ajuste restante.

En este contexto, el Banco Central de Chile recortó su previsión de crecimiento para 2026 a un rango de entre 1,5% y 2,5%, en medio del golpe por el encarecimiento internacional del petróleo. En 2025, la economía chilena creció un 2,5% y cerró con una inflación de 3,5%, su nivel más bajo en cinco años.