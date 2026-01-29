HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

El 80% de peruanos en zonas urbanas considera que todas las personas deben recibir el mismo respeto ante la ley, según IPSOS

La encuesta reveló que de 3 a 4 personas no apoyaría a candidatos que promuevan discursos de odio contra personas LGTBIQ+.

El 76% de encuestados reveló que muestra rechazo a candidatos que tengan discursos de odio.
El 76% de encuestados reveló que muestra rechazo a candidatos que tengan discursos de odio. | Foto: Más igualdad Perú

Una reciente encuesta nacional urbana realizada por Ipsos y la organización Más Igualdad Perú, reveló que el 80% de los encuestados sostiene que todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, deben gozar del mismo respeto ante la ley y acceso equitativo a salud, educación y trabajo.

El dato más relevante para la coyuntura política actual es el rechazo frontal a la discriminación como estrategia de campaña. El 76% de los peruanos urbanos afirmó que no apoyaría a candidatos que promuevan discursos de odio o posiciones anti-LGBTIQ+.

La mayoría de los encuestados revelaron estar en contra de los discursos anti-LGBTIQ+. Foto: Ipsos

La mayoría de los encuestados revelaron estar en contra de los discursos anti-LGBTIQ+. Foto: Ipsos

Encuestados están a favor de derechos para personas del mismo sexo

Por primera vez, la encuesta muestra un respaldo mayoritario al reconocimiento de las familias diversas. El 55% de los ciudadanos está a favor de algún marco legal para parejas del mismo sexo:

  • 29% respalda el Matrimonio Civil Igualitario.
  • 26% apoya la Unión Civil.

La brecha generacional es el motor de este cambio. Entre los jóvenes de 18 a 25 años, el apoyo al matrimonio igualitario escala hasta el 49% y evidencia que las nuevas generaciones perciben la igualdad no como una concesión, sino como un derecho fundamental.

“El Perú está dejando atrás la idea de que la igualdad debe esperar; las familias diversas ya existen y merecen protección legal”, señaló Bruno Fernández de Córdova, presidente de Más Igualdad Perú.

El informe también pone énfasis en la población trans, uno de los sectores más vulnerables. Casi 8 de cada 10 encuestados considera que el respeto a la identidad de género debe ser un principio obligatorio en instituciones públicas, comisarías y centros de salud. Además, un 75% exige que la atención en salud mental y física respete la identidad de los pacientes.

