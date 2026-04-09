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Ositrán: principales inversiones en carreteras superarán los US$ 400 millones en 2026, ¿en dónde?

Las obras programadas buscan mejorar la infraestructura vial en diferentes puntos del país. Las 18 empresas concesionarias se encuentran bajo competencia del Ositrán.

Concesionarias de la red vial presentaron planes de negocio para este año. Foto: Composición LR.
Concesionarias de la red vial presentaron planes de negocio para este año. Foto: Composición LR.

Con inversiones que superan los US$ 400 millones en las principales carreteras del norte, centro y sur del país, las 18 empresas concesionarias de la red vial presentaron sus planes de negocios para el 2026 ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositrán), entidad bajo cuya competencia operan.

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Estos proyectos buscan mejorar la infraestructura vial en distintos puntos de nuestro país. Las intervenciones incluyen construcción, mantenimiento y mejoras en carreteras clave, con el fin de asegurar mejores condiciones de tránsito. Ositrán aseguró que supervisará de manera permanente la ejecución de las inversiones.

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¿Cuáles son las principales inversiones en la red vial?

Entre las inversiones más importantes figura la de la Empresa Concesionaria Vial del Perú, encargada de la Red Vial 6 (Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica). Esta empresa destinará US$ 50.1 millones a la construcción del Nuevo Puente Asia 1 y a obras en los intercambios viales de Chilca y San Andrés (Cañete).

También destaca la Empresa Concesionaria IIRSA Norte, operadora de la vía Paita-Yurimaguas (Piura), que contempla una inversión de 136 millones de dólares. Los trabajos abarcan distintos sectores de los 995 km. para mantener su transitabilidad.

Los proyectos en el sur del Perú

Intersur Concesiones, responsable de la IIRSA Sur Tramo 4: Inambari-Azángaro (Puno), proyecta invertir 75.6 millones de dólares. Las obras incluyen accesos a centros poblados, mejoras viales en Puno y acciones de seguridad en el tramo Asillo-San Antón.

Por su parte, la Concesionaria Vial del Sur invertirá US$ 39 millones en la culminación de la segunda calzada de la carretera Puno-Juliaca y en otras obras civiles. Estas intervenciones dependen de la entrega de terrenos por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Asimismo, la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 (Cusco) destinará US$ 25.9 millones a obras accesorias y al cumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas a peajes y pesaje.

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¿De qué se encarga el Ositrán?

El Ositrán es la entidad encargada de regular, supervisar y fiscalizar la infraestructura de transporte concesionada en Perú, que incluye carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas y sistemas de metro. Su labor asegura que estas redes operen bajo estándares adecuados.

Además, verifica el cumplimiento de los contratos de concesión, establece tarifas y resguarda los derechos de los usuarios. Con ello, promueve servicios eficientes y de calidad en beneficio de la ciudadanía.

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