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Economía

Fallece Óscar González Rocha, presidente de la empresa minera Southern Perú

El empresario mexicano lideró Southern Copper Corporation y tuvo una trayectoria en el sector minero en Perú por más de dos décadas.

Óscar González Rocha, presidente de Southern Perú y líder del Grupo México falleció el martes 7 de abril
Óscar González Rocha, presidente de Southern Perú y líder del Grupo México falleció el martes 7 de abril

El sector empresarial en el Perú, sobre todo el minero, se viste de luto y lamenta el fallecimiento de Óscar González Rocha, presidente de Southern Copper Corporation.

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De nacionalidad mexicana, González Rocha desarrolló gran parte de su carrera en el país desde 1999, cuando asumió la presidencia de Southern Perú, en el contexto de la adquisición de Asarco por parte del Grupo México, uno de los principales conglomerados mineros de América Latina.

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A lo largo de los años, participó de manera constante en foros empresariales y mineros, donde expuso su visión sobre el sector y la empresa que encabezaba. González Rocha estuvo al frente de Southern Perú por más de 25 años, etapa en la que promovió la expansión de la compañía y afianzó su posición como uno de los principales productores de cobre del país. En 2004, asumió además como presidente ejecutivo (CEO).

Fue ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del directorio del Grupo México desde 2002, tras haberse desempeñado previamente como director suplente.

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En su trayectoria profesional, ocupó diversos cargos en la industria minera. Entre 1986 y 1990 fue director general de Mexicana de Cobre S.A. de C.V., y entre 1990 y 1999 dirigió Buenavista del Cobre (antes Mexicana de Cananea).

Su cercanía con el Perú y su carrera en el sector lo llevaron a involucrarse en el desarrollo de las zonas donde operaba la compañía, lo que le permitió ganarse el reconocimiento dentro de la industria minera.

A lo largo de su trayectoria recibió diversos reconocimientos. En 2015 fue distinguido como “Hombre del Cobre” por el The Copper Club. Posteriormente, fue incorporado al Salón de la Fama de la Minería Estadounidense en 2016, en Tucson, Arizona, y al Salón de la Fama de la Minería Mexicana en 2017, en Guadalajara.

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