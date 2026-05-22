El castrismo en el banquillo gringo, por Mirko Lauer

Al principio pareció que Cuba simplemente iba a seguir el camino de Venezuela: amenaza militar + putsch en la cúpula gobernante. Luego vino la idea de que La Habana no era tan fácil como Caracas, y las razones militares de eso hasta hoy no se han aclarado. Pero la prolongación del bloqueo petrolero ha ido cambiando las cosas.

Ahora el sistema de Justicia de los EE. UU. ha abierto causas a un grupo de prominentes personajes del gobierno cubano, entre los que destaca Raúl Castro, de 94 años. En opinión de The Economist, con esto la ofensiva de presiones sobre Cuba empieza a parecerse cada día más a la estrategia que derrocó a Nicolás Maduro.

Pero es verdad sostenida que, mientras los EE. UU. acosan y consideran enjuiciar al provecto Raúl por crímenes de tiempos del castrismo olímpico, llevan adelante discretas negociaciones con jerarcas cubanos, entre los que está un nieto del mismo Raúl. En estos días las reuniones son con emisarios de la CIA.

Es obvio que el bloqueo petrolero es una maniobra de tipo militar, que viene manteniendo a raya incluso a Rusia, el antiguo amigo de la familia Castro. En un inicio se consideró que La Habana tendría alguna capacidad de respuesta, pero no ha sido así. Una vez neutralizada la retórica asistencialista de Claudia Sheinbaum, todo quedó listo para lo que estamos viendo ahora.

¿Qué estamos viendo? Probablemente una carrera contra el tiempo. Si la cúpula cubana logra hacer concesiones capaces de tranquilizar a Washington el tiempo suficiente, entonces podrá sobrevivir la etapa más agresiva de Donald Trump y seguir administrando la miseria de las calles y los hogares de la isla.

Para los EE. UU. no hay mucho que ganar en la caída del gobierno cubano. Allá no hay petróleo como en Venezuela. ¿Reconstruir una viabilidad capitalista con base en el turismo y la música resultaría largo, costoso e incierto en el presente escenario mundial? Además, si se desarticula la empresa de compinches militares GAESA, tardará mucho en aparecer un equipo de gobierno equivalente.

No descartemos, entonces, que Washington simplemente mantenga la presión lo suficiente para que Cuba siga siendo una penosa vitrina del autoritarismo caribeño. En esa estrategia, parafraseando el poema de Lola Rodríguez, Cuba y Venezuela serán de un pájaro las dos alas.