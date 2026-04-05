El viento puede cambiar la matriz energética: Perú tiene potencial eólico para generar más de 20.000 MW, pero solo aprovecha el 5%

Regiones como Piura y Lambayeque lideran el potencial eólico en el país. | Foto: Gestión

Regiones como Piura y Lambayeque lideran el potencial eólico en el país. | Foto: Gestión

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) resaltó que el Perú reúne condiciones naturales propicias para potenciar la producción de energía limpia mediante el viento, con un potencial estimado de 20.493 megavatios (MW), lo que posiciona al país como un territorio estratégico para el avance de las energías renovables.

Según el director general de Eficiencia Energética del Minem, José Meza, "este potencial se concentra principalmente en la costa norte y sur de nuestro país", por lo que representan una oportunidad estratégica para ampliar la capacidad energética nacional.

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Piura y Lambayeque lideran el potencial eólico

Las regiones con mayor capacidad identificada son Piura con 7.098 MW y Lambayeque con 7.017 MW, que juntas concentran más de dos tercios del total nacional y se posicionan como zonas estratégicas para el desarrollo de proyectos eólicos a gran escala, de acuerdo a lo detallado por Meza.

A estas se suman Ica (2.280 MW) y Arequipa (1.020 MW), regiones del sur con condiciones favorables que permitirían ampliar significativamente la capacidad instalada del país. El potencial identificado en estas zonas refuerza la posibilidad de descentralizar la generación eléctrica y fortalecer el suministro energético en distintas partes del territorio.

También se identifican oportunidades de inversión en La Libertad (921 MW), Cajamarca (891 MW) y Áncash (708 MW), regiones que podrían contribuir a diversificar la generación eléctrica. Finalmente, Lima (429 MW) y Amazonas (129 MW) completan el mapa eólico nacional.

Solo el 5% del potencial está en uso

Jesús Meza explicó que, pese a la magnitud del recurso disponible, la capacidad instalada actual de energía eólica en el país alcanza solo 1,01 gigavatios (GW), lo que equivale al 5% del potencial aprovechable.

Esta situación evidencia una amplia brecha entre el potencial identificado y el desarrollo real de proyectos eólicos en el Perú. Asimismo, señaló que el bajo nivel de aprovechamiento refleja la necesidad de acelerar inversiones sostenibles y fortalecer la infraestructura energética.

Proyectos con aprobación técnica podrían sumar 8,2 GW

El Minem informó que existen diversos proyectos con Estudio de Pre-Operabilidad aprobado por el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), que podrían incorporar hasta 8,2 GW adicionales al sistema eléctrico nacional.

De concretarse, estos proyectos representarían un avance significativo en el aprovechamiento del potencial eólico, permitiendo ampliar la capacidad de generación y contribuir a la diversificación de la matriz energética. El ministerio reafirmó su compromiso de seguir promoviendo inversiones que impulsen el crecimiento sostenible del país.