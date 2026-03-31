Reino Unido apuesta por una nueva fuente de energía renovable: reducirá la dependencia del petróleo

En medio de la volatilidad del mercado energético global y la incertidumbre en rutas clave como el Estrecho de Ormuz, Reino Unido ha dado un paso estratégico al desarrollar una innovadora alternativa energética basada en el calor del subsuelo. Se trata de su primera planta geotérmica profunda, un proyecto que promete transformar el abastecimiento eléctrico y disminuir la dependencia de combustibles fósiles.

Ubicada en la región de Cornwall, esta infraestructura pionera utiliza tecnología avanzada para extraer agua a altas temperaturas desde varios kilómetros bajo tierra. La iniciativa, liderada por la empresa Geothermal Engineering Limited, marca un hito en la transición hacia fuentes sostenibles y constantes.

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¿Cómo funciona el sistema?

El mecanismo consiste en perforaciones que alcanzan hasta cinco kilómetros de profundidad, donde el agua supera los 190 °C. Este calor natural es aprovechado para accionar turbinas que generan electricidad sin emitir gases contaminantes, convirtiéndolo en un recurso limpio y eficiente.

A diferencia de otras tecnologías renovables, este sistema no depende de factores climáticos como el viento o la radiación solar. Su capacidad de operación continua durante las 24 horas lo posiciona como una solución estable para garantizar suministro energético constante, especialmente en contextos de alta demanda.

Mineral clave es hallado

La planta cuenta con una potencia inicial de 3.000 kW, suficiente para abastecer a cerca de 10.000 hogares. La energía producida será distribuida mediante un acuerdo a largo plazo con Octopus Energy, consolidando su integración en el sistema eléctrico nacional.

Además de la generación eléctrica, el proyecto revela un valor añadido: la presencia de litio en las aguas subterráneas. Este mineral, clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, convierte a las instalaciones de United Downs en una fuente estratégica para la industria tecnológica. Con ello, el país no solo diversifica su matriz energética, sino que también fortalece su papel en la cadena de suministro de materiales esenciales para la movilidad sostenible.

Un modelo replicable para la independencia energética

El éxito de esta iniciativa ha impulsado al gobierno británico a considerar la expansión de este tipo de plantas en otras regiones con condiciones geológicas similares. El objetivo es claro: avanzar hacia la autosuficiencia energética y reducir la exposición a los altos costos de importación de hidrocarburos.

El subsuelo granítico de Cornwall ha demostrado ser ideal para este tipo de desarrollos, al almacenar grandes cantidades de calor que facilitan el proceso. Este modelo podría convertirse en una pieza clave dentro de la estrategia energética del país, marcando el inicio de una nueva etapa basada en recursos locales, sostenibles y de alta eficiencia.