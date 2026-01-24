HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Economía

Este puerto en Perú lidera la movilización de carga con 3,04 millones de TEU, superando a Chancay

Este resultado evidencia una recuperación sólida y sostenida de la actividad portuaria, al superar el rendimiento de puertos como Chancay y confirmar un mayor dinamismo del comercio nacional.

El puerto del Callao se consolidó como el principal terminal del país, liderando el movimiento de carga y concentrando el mayor volumen de TEU a nivel nacional.
El puerto del Callao se consolidó como el principal terminal del país, liderando el movimiento de carga y concentrando el mayor volumen de TEU a nivel nacional.

Las cifras de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), recopiladas por ComexPerú, indican que el puerto del Callao se mantuvo como el principal terminal del país con mayor movilización de carga en TEU entre enero y noviembre de 2025. Durante ese periodo, el volumen total alcanzó los 3,7 millones de TEU, mientras que la carga medida en toneladas métricas sumó 63,4 millones de TM, lo que representó un incremento del 8,7 %.

A diferencia del año anterior, este incremento en el puerto del Callao representó un crecimiento general del 7,9 %, lo que evidencia una recuperación sostenida de la actividad portuaria. Este avance confirma una mayor dinámica en el comercio y el movimiento de carga a nivel nacional, superando a otros terminales portuarios, como el de Chancay.

¿Cuál fue el principal componente del movimiento portuario entre enero y noviembre de 2025?

La carga de contenedores fue el principal componente del movimiento portuario entre enero y noviembre de 2025, concentrando más de la mitad del total movilizado en ese periodo. Este desempeño reflejó, además, el crecimiento sostenido observado durante los últimos meses del año anterior.

Es importante destacar que solo en noviembre la movilización de carga —que comprende descarga, embarque, cabotaje, transbordo, tránsito, actividad pesquera y reestiba— registró un incremento del 28,8 % en TEU y del 27,2 % en toneladas métricas. En el acumulado de enero a noviembre, la carga contenedorizada representó el 54 % del total movilizado, mientras que los graneles sólidos alcanzaron una participación del 34 %.

En cuanto al tipo de operación, más de la mitad del movimiento portuario total correspondió al mayor volumen, tanto en contenedores como en carga medida en toneladas métricas.

¿Qué otros puertos en el Perú tienen mayor movimiento en cuanto a movilización de carga ?

Otros terminales portuarios también mostraron un desempeño destacado. En Piura, el puerto de Paita movilizó 360.065 TEU, cifra que representa un incremento interanual del 39,5 %. Por su parte, el puerto de Matarani, en Arequipa, alcanzó los 183.018 TEU y registró un notable crecimiento del 80,7 %, mientras que en Ica, el puerto de Pisco manejó 38.250 TEU, consolidando una expansión del 22,4 %.

