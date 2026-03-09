Solo 4 de cada 10 mujeres peruanas ocupan cargos de funcionarias y directivas.

En Perú, millones de mujeres continúan enfrentando significativos obstáculos en el ámbito laboral, no solo para ingresar y permanecer, sino especialmente para alcanzar posiciones de liderazgo. Después del Día Internacional de la Mujer, es crucial seguir recordando la brecha de género que aún prevalece.

De acuerdo con las cifras más recientes proporcionadas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), se observa que el 59% de las mujeres que trabajan en el sector público ha completado estudios universitarios, lo que representa 15 puntos porcentuales más que sus colegas masculinos.

Sin embargo, solo 4 de cada 10 mujeres ocupan puestos de dirección en el ámbito público, y aproximadamente el 20% desempeña funciones que no corresponden a su nivel de formación, lo que evidencia una sobrecalificación estructural.

Obligaciones de cuidado limitan el avance en la carrera profesional

La distribución desigual de las responsabilidades de cuidado continúa obstaculizando el progreso profesional de las mujeres: las servidoras públicas dedican más de 14 horas adicionales a la semana a tareas no remuneradas, mientras que las directivas asumen hasta 21 horas semanales, lo que representa más del doble del tiempo que sus colegas, quienes dedican 9.3 horas. En el ámbito privado, esta desigualdad es aún más pronunciada, ya que solo el 15% de los directores ejecutivos en Perú son mujeres.



“Se trata de un problema estructural que menoscaba el desarrollo profesional de las mujeres y limita su participación en espacios de toma de decisión, pese a contar con la preparación y experiencia necesarias”, analiza la abogada y magíster en estudios de género, Andrea Álvarez Tapia, vocera de ‘Parada F’.

Más de 2,6 millones de mujeres fuera del mercado laboral

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 2,6 millones de mujeres mayores de 18 años están fuera del mercado laboral debido a su dedicación a los quehaceres del hogar. “El trabajo de cuidado en nuestro país sigue siendo poco valorado, a pesar de que la mayor carga recae en las mujeres. Se trata de un trabajo invisible que, aunque sostiene el funcionamiento de nuestra sociedad, no es reconocido ni remunerado”, agrega Álvarez.



La organización ‘Parada F’ impulsa iniciativas para fortalecer el liderazgo femenino y promover entornos laborales equitativos y libres de discriminación. A través de programas de sensibilización y generación de información sobre derechos laborales y brechas de género, busca visibilizar los desafíos de las mujeres y contribuir a soluciones desde la sociedad civil. “‘Parada F’ está conformada por abogadas, psicólogas, diseñadoras y comunicadoras que comparten información sobre enfoque de género y feminismos para que las mujeres ejerzan sus derechos en igualdad”, explica la vocera.

Álvarez subraya que las desigualdades de género en el trabajo son un desafío social general. Es esencial modificar la distribución desigual del trabajo no remunerado que afecta a las mujeres y combatir el acoso sexual en las empresas.