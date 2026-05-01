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Cultura Asiática

Estrenos K-dramas Mayo 2026: fechas, horarios y plataformas de streaming dónde ver nuevos doramas este mes

Los k-dramas continúan su ascenso global con cinco estrenos esperados para mayo de 2026. Desde series coreanas de época hasta comedias ligeras, la variedad promete cautivar a todos los públicos.

'The WONDERfools' y 'Mi némesis real' son dos dramas que se estrenan en mayo de 2026.
'The WONDERfools' y 'Mi némesis real' son dos dramas que se estrenan en mayo de 2026. | Foto: composición LR/Netflix
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El fenómeno de los k-dramas sigue conquistando audiencias en todo el mundo y mayo de 2026 llega cargado de estrenos que prometen emocionar a los fanáticos. Desde historias de época con tintes fantásticos hasta comedias militares y dramas sociales, la oferta es variada y busca atrapar tanto a quienes disfrutan del romance como a los seguidores de la acción y la fantasía.

Cinco producciones coreanas debutan este mes con propuestas frescas y elencos de renombre. Cada título trae consigo un universo distinto, pero todos comparten la ambición de convertirse en referentes del género. A continuación, repasamos las tramas y los detalles de emisión de cada uno de ellos.

PUEDES VER: 'The Wonderfools' en Netflix: fecha de estreno, reparto, de qué trata y más del k-drama con Cha Eun Woo y Park Eun Bin

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'Mi némesis real'

La historia transporta a una villana de la era Joseon que despierta en el cuerpo de una actriz contemporánea. El choque cultural y la lucha por sobrevivir en un mundo moderno se cruzan con un romance inesperado junto a un heredero poderoso. El elenco reúne a figuras reconocidas como Lim Ji Yeon y Heo Nam Jun, lo que asegura un atractivo especial para los seguidores.

  • Canal: SBS / Netflix / Viki Rakuten
  • Fecha de estreno: 8 de mayo de 2026 (viernes y sábados)
  • Horario: 9.50 p. m. (KST).

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'La leyenda del soldado cocinero'

Este título mezcla disciplina militar con humor y gastronomía. La trama sigue a un joven recluta que descubre su talento culinario dentro del ejército, convirtiéndose en una leyenda inesperada. La serie coreana apuesta por un tono ligero y personajes entrañables, con actores jóvenes, como Park Ji Hoon, que ya han destacado en comedias previas.

  • Canal: TVING / tvN / Viki Rakuten
  • Fecha de estreno: 11 de mayo de 2026 (lunes y martes)
  • Horario: 8.50 p. m. (KST).

PUEDES VER: ¿Quién es quién en 'Si los deseos mataran'?: reparto completo de la nueva serie coreana de terror de Netflix

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'Azure Spring'

Un drama juvenil que explora segundas oportunidades y la reconstrucción personal tras momentos difíciles. Los protagonistas, interpretados por Yeri de Red Velvet y Kang Sang Jun, buscan rehacer sus vidas en un entorno que combina romance, amistad y resiliencia. La producción promete conmover con historias cercanas y emotivas.

  • Canal: MBN
  • Fecha de estreno: 11 de mayo de 2026
  • Horario: 11.00 p. m. (KST).

'The WONDERfools'

Considerado uno de los estrenos más esperados del año, 'The WONDERfools' reúne a estrellas como Park Eun Bin y Cha Eun Woo en una trama de acción y fantasía. Un grupo de personajes con habilidades especiales enfrenta amenazas que ponen en riesgo su mundo, mientras lidian con vidas personales caóticas. La serie busca posicionarse como un referente dentro del género de superhéroes coreanos.

  • Canal: Netflix
  • Fecha de estreno: 15 de mayo de 2026 (8 capítulos completos).

'Profesionales de los 50'

Este drama social rompe estereotipos al centrarse en adultos que buscan nuevas oportunidades en el amor, el trabajo y la vida personal. Con un elenco experimentado que incluye a Shin Ha Kyun, Oh Jung Se y Heo Sung Tae, la serie ofrece una mirada fresca y necesaria sobre la representación de la madurez en la televisión coreana.

  • Canal: MBC / Viki Rakuten
  • Fecha de estreno: 22 de mayo de 2026 (viernes y sábados)
  • Horario: 9.50 p. m. (KST).
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