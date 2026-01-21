Megaproyecto de conexión de gas natural llegaría a Puno y a Madre de Dios: inversión superaría los S/780 millones, según MINEM

Gaseoducto andino podría expandirse a otras regiones del país con la adición de nueva infraestructura. | Foto: Andina

Gaseoducto andino podría expandirse a otras regiones del país con la adición de nueva infraestructura. | Foto: Andina

El proyecto de infraestructura gasífera que busca llevar el gas natural desde los yacimientos de Camisea hacia la región Cusco continúa avanzando en su etapa de formulación y podría ampliar su alcance territorial hacia otras zonas del sur del país. Desde el Ejecutivo, señalan que esta iniciativa permitiría integrar a regiones altoandinas y amazónicas que actualmente no cuentan con conexión directa al sistema de transporte de gas.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la propuesta no se limitaría únicamente al Cusco, sino que contempla la posibilidad de extenderse hacia Puno y Madre de Dios. Esta proyección responde a la necesidad de ampliar la cobertura del gas natural en el sur, considerando que la zona costera ya es atendida mediante la infraestructura operada por la Transportadora de Gas del Perú.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Expansión del gas natural desde Camisea: Puno y Madre de Dios en la proyección del MINEM

El planteamiento del Gasoducto Regional de Cusco surge como una alternativa para acercar el recurso energético a zonas que no cuentan con acceso directo. Desde el MINEM se indicó que, una vez consolidada la conexión hacia Cusco, valuada en 780 millones de soles, se podría evaluar la ampliación del ducto hacia Puno, así como otras regiones del sur del país que actualmente dependen de fuentes de energía más costosas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En esa línea, el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, señaló a Andina que la infraestructura existente en la costa permitiría la expansión en el ámbito andino. Esta situación abre la posibilidad de diseñar un sistema de transporte que funcione de manera articulada, conectando progresivamente a más regiones al suministro de gas natural proveniente de Camisea.

PUEDES VER: ATU inicia marcha blanca de la nueva vía exclusiva para el transporte público en la avenida Abancay

Uso del gas natural en el sur del país: ahorro doméstico y dinamización productiva

Desde el Ejecutivo se ha resaltado que la masificación del gas natural en los hogares del sur del país permitiría reducir el gasto familiar en energía, especialmente en zonas donde el uso de balones de gas o combustibles alternativos representa un mayor costo. El acceso a una fuente continua contribuiría a mejorar las condiciones de consumo energético en áreas urbanas y rurales.

El gas natural también es considerado un insumo relevante para actividades productivas. Según lo señalado por el MINEM, su disponibilidad facilitaría el desarrollo de industrias locales y el fortalecimiento de la generación eléctrica, aspectos que forman parte de la planificación energética nacional.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.