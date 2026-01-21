HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Megaproyecto de conexión de gas natural llegaría a Puno y a Madre de Dios: inversión superaría los S/780 millones, según MINEM

La masificación del gas natural busca reducir costos energéticos en el sur, favoreciendo tanto a hogares como a industrias locales, aprovechando la infraestructura existente.

Gaseoducto andino podría expandirse a otras regiones del país con la adición de nueva infraestructura.
Gaseoducto andino podría expandirse a otras regiones del país con la adición de nueva infraestructura. | Foto: Andina

El proyecto de infraestructura gasífera que busca llevar el gas natural desde los yacimientos de Camisea hacia la región Cusco continúa avanzando en su etapa de formulación y podría ampliar su alcance territorial hacia otras zonas del sur del país. Desde el Ejecutivo, señalan que esta iniciativa permitiría integrar a regiones altoandinas y amazónicas que actualmente no cuentan con conexión directa al sistema de transporte de gas.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la propuesta no se limitaría únicamente al Cusco, sino que contempla la posibilidad de extenderse hacia Puno y Madre de Dios. Esta proyección responde a la necesidad de ampliar la cobertura del gas natural en el sur, considerando que la zona costera ya es atendida mediante la infraestructura operada por la Transportadora de Gas del Perú.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Vía Expresa Norte en marcha: obra llega a 48% de avance y tendrá 15 nuevas estaciones del Metropolitano, según la MML

lr.pe

Expansión del gas natural desde Camisea: Puno y Madre de Dios en la proyección del MINEM

El planteamiento del Gasoducto Regional de Cusco surge como una alternativa para acercar el recurso energético a zonas que no cuentan con acceso directo. Desde el MINEM se indicó que, una vez consolidada la conexión hacia Cusco, valuada en 780 millones de soles, se podría evaluar la ampliación del ducto hacia Puno, así como otras regiones del sur del país que actualmente dependen de fuentes de energía más costosas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En esa línea, el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, señaló a Andina que la infraestructura existente en la costa permitiría la expansión en el ámbito andino. Esta situación abre la posibilidad de diseñar un sistema de transporte que funcione de manera articulada, conectando progresivamente a más regiones al suministro de gas natural proveniente de Camisea.

PUEDES VER: ATU inicia marcha blanca de la nueva vía exclusiva para el transporte público en la avenida Abancay

lr.pe

Uso del gas natural en el sur del país: ahorro doméstico y dinamización productiva

Desde el Ejecutivo se ha resaltado que la masificación del gas natural en los hogares del sur del país permitiría reducir el gasto familiar en energía, especialmente en zonas donde el uso de balones de gas o combustibles alternativos representa un mayor costo. El acceso a una fuente continua contribuiría a mejorar las condiciones de consumo energético en áreas urbanas y rurales.

El gas natural también es considerado un insumo relevante para actividades productivas. Según lo señalado por el MINEM, su disponibilidad facilitaría el desarrollo de industrias locales y el fortalecimiento de la generación eléctrica, aspectos que forman parte de la planificación energética nacional.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Ollanta Humala: Gobierno de Jerí destinará S/291.600 para defensa legal del expresidente en caso Gasoducto Sur

Ollanta Humala: Gobierno de Jerí destinará S/291.600 para defensa legal del expresidente en caso Gasoducto Sur

LEER MÁS
Gas natural de Camisea genera el 40% de electricidad en Perú e impulsa la inversión regional

Gas natural de Camisea genera el 40% de electricidad en Perú e impulsa la inversión regional

LEER MÁS
Gasoducto del Sur: MEF contrata al estudio Arnold & Porter para defender al Perú ante el CIADI

Gasoducto del Sur: MEF contrata al estudio Arnold & Porter para defender al Perú ante el CIADI

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

LEER MÁS
Parque de las Aguas en Lima 2026: ¿quiénes pueden acceder al ingreso gratuito?

Parque de las Aguas en Lima 2026: ¿quiénes pueden acceder al ingreso gratuito?

LEER MÁS
En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú firma acuerdo con España para vuelos ilimitados y anuncia nueva ruta Lima - Barcelona desde junio de 2026

Gary Correa, futbolista que fue parte de los 'Jotitas', sorprende tras reaparecer en una nueva faceta

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

Sociedad

Padres e hijo caen tras gastar casi S/50.000 con tarjetas clonadas: desde ropa hasta entrada para Bad Bunny

Nuevas becas para maestrías en España: cómo acceder y quiénes pueden postular

Plazo de inscripción de matrícula digital 2026 vía Minedu: ¿hasta cuándo se puede registrar la solicitud?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025