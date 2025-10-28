HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Los herederos de los afiliados AFP pueden cobrar el 100% de los fondos, según experto: estos gastos cubre el seguro

El retiro de fondos AFP 2025 comenzó el 21 de octubre, permitiendo a los afiliados acceder hasta 4 UIT de sus cuentas individuales.

Retiro de fondos AFP en caso de fallecimiento
Retiro de fondos AFP en caso de fallecimiento | Composición LR

El proceso de retiro de fondos de las AFP 2025 inició el martes 21 de octubre, de acuerdo con el cronograma oficial publicado por la Asociación de AFP. Desde esa fecha, los afiliados pueden acceder a sus cuentas individuales de capitalización con un monto máximo de retiro de hasta 4 UIT.

Cabe señalar que, en este octavo retiro de fondos AFP, el registro de solicitud se realiza a través del portal web de la AFP en la que el afiliado se encuentre inscrito.

En dicho sitio se habilita un enlace para el registro, donde se deben ingresar el número de DNI, los datos personales y la cuenta bancaria para el depósito correspondiente. El desembolso se efectúa dentro de los 30 días calendario posteriores al envío de la solicitud.

Retiro AFP: ¿qué pasa con los fondos AFP en caso de fallecimiento del afiliado?

El profesor y experto en Finanzas de la Universidad del Pacífico, Jorge Castillo, explicó que, en caso de fallecimiento del afiliado, se activan dos escenarios.

“Si hay beneficiarios, se paga la pensión de sobrevivencia. En este caso, si el afiliado se encontraba aportando de forma activa, el seguro previsional otorga la cobertura para que las pensiones de sobrevivencia sean complementadas”, precisó.

Asimismo, el especialista detalló que si no existen beneficiarios y solo hay herederos, el 100% del fondo acumulado se entrega como herencia, ya sea mediante sucesión intestada o testada, según corresponda.

Castillo añadió que, en ambos casos, se cubren los gastos de sepelio con un monto aproximado de S/5.500. Dicho pago lo asume la compañía de seguros si el afiliado contaba con cobertura previsional; de lo contrario, se descuenta directamente del fondo del afiliado.

De esta forma, los fondos AFP mantienen su carácter heredable, y el sistema previsional garantiza respaldo económico a los beneficiarios o herederos en caso de fallecimiento del titular.

