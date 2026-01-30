HOYSuscripcion LR Focus

PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo
Economía

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

El MEF definió el cronograma de pagos de sueldos y pensiones del sector público para febrero 2026. Los abonos se realizarán según la entidad de origen y a través del Banco de la Nación.

Trabajadores del sector público podrán cobrar sus sueldos y pensiones según cronograma oficial de febrero 2026
Trabajadores del sector público podrán cobrar sus sueldos y pensiones según cronograma oficial de febrero 2026 | Foto: ChatGPT/ Composición LR

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el cronograma de pagos correspondiente al Año Fiscal 2026, en el que se detallan las fechas de abono mensual para sueldos y pensiones en el sector público. De acuerdo con el esquema aprobado, los pagos del mes de febrero se realizarán durante la tercera semana, tanto para trabajadores como para pensionistas, respetando el orden habitual establecido por el Estado.

Las transacciones estarán a cargo del Banco de la Nación, que definirá los días exactos para cada institución pública. A través de la Resolución Viceministerial N.° 0005-2025-EF/11.01, difundida en el diario oficial El Peruano, también se formalizó el calendario de pagos para los beneficiarios del Decreto Ley N.° 19990, cuyos fondos son gestionados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

ECONOMÍA GLOBAL: ¿CÓMO LOS CONFLICTOS Y LOS BRICS ESTÁN CAMBIANDO EL ORDEN MUNDIAL? | #ECONOW

Cronograma de pagos de sueldos para trabajadores del Estado – febrero 2026

Los sueldos del sector público correspondientes a febrero serán depositados en la tercera semana del mes, según lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El abono se realizará respetando el mismo orden utilizado para los pensionistas.

  • Miércoles 18 de febrero: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder JudicialMinisterio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.
  • Jueves 19 de febrero: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Defensoría del Pueblo.
  • Viernes 20 de febrero: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y RENIEC.
  • Lunes 23 de febrero: Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Cronograma de pago de pensiones del sector público – febrero 2026

El Banco de la Nación efectuará el pago de pensiones a jubilados del sector público conforme a las fechas definidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La programación considera el sector o entidad en la que haya laborado cada beneficiario. El orden de pago será determinado por la afiliación institucional previa del pensionista, siguiendo el cronograma oficial establecido para cada organismo del Estado.

  • Jueves 12 de febrero: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y Ministerio de Energía y Minas.
  • Viernes 13 de febrero: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Relaciones Exteriores.
  • Lunes 16 de febrero: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y RENIEC.
  • Martes 17 de febrero: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.
