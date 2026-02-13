HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Indecopi autorizó sin condiciones la venta del Puerto de Paracas a firma suiza

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi aprobó la adquisición total del Terminal Portuario Paracas por Terminal Investment Limited Holding S.A. (TiL), en una operación valorizada en aproximadamente US $200 millones.

La propiedad del consorcio habría sido vendida meses atrás por una cifra de aproximadamente US $200 millones.
La propiedad del consorcio habría sido vendida meses atrás por una cifra de aproximadamente US $200 millones.

La Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) aprobó sin condiciones la venta del 100% del Terminal Portuario Paracas S.A. (TPP) a la empresa suiza Terminal Investment Limited Holding  S.A (TiL). Esta transacción comprende la totalidad de la participación del consorcio que opera el Terminal Portuario General de San Martín, en Pisco. 

La propiedad del consorcio habría sido vendida meses atrás por una cifra cercana a los US $200 millones. Este proceso se manejó en confidencialidad, mientras era evaluado por la entidad correspondiente, sin ninguna comunicación en Perú ni en el extranjero hasta que se concluyera la decisión.

JOSÉ JERÍ CON UN PIE FUERA DE PALACIO DE GOBIERNO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

En el Perú, el régimen de control previo de concentración empresarial exige que se cumplan de forma recurrente dos umbrales: uno conjunto, que se alcanza cuando la suma de las ventas, ingresos brutos o activos en el país de las empresas involucradas es igual o superior a 118.000 UIT (aproximadamente US$187 millones), y un umbral individual, que se cumple cuando las ventas, ingresos o activos de cada una de al menos dos de las empresas involucradas es igual o superior a 18.000 UIT (cerca de US$28.6 millones).

Esos derechos involucrados configuraron una situación de control conforme a los criterios establecidos por Indecopi, activando así la obligación de someter la adquisición del puerto de Paracas al procedimiento de evaluación previa. Tras llevar a cabo el análisis, la autoridad determinó que la operación no generaba efectos restrictivos significativos sobre la competencia, razón por la cual fue aprobada sin la imposición de condiciones. 

Dentro del  mercado peruano, el Terminal Investment Limited (TiL) se canaliza por el Puerto de Callao. A su vez, TiL es parte de Callao Port Holding B.V., compañía que posee el 36,25 % del accionariado del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao.

 Mientras que el vendedor del activo es el consorcio conformado por la española Servinoga y las brasileñas Pattac y Tucumann, al que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) otorgó en 2014 la concesión por 30 años para la operación del terminal.

Sin embargo, estas empresas anunciaron en diciembre de 2025 que habían llegado al acuerdo de  vender sus respectivas participaciones al grupo Terminal Investment Limited (TiL). Cabe recalcar que TiL pertenece en un 70% a la naviera suiza Mediterranean Shipping Company (MSC), en un 20% a BlackRock y en un 10% a la Corporación de Inversiones del Gobierno de Singapur. Con la autorización emitida por Indecopi, el traspaso del activo queda habilitado para su cierre definitivo.

