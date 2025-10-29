HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Pluspetrol: Gas de Camisea genera el 40% de electricidad en Perú e impulsa la inversión regional

En dos décadas de operación, Camisea ha aportado más de S/ 67.000 millones al Estado, según un estudio difundido por Pluspetrol. Cusco ha sido una de las principales beneficiarias habiendo recibido más de S/33.000 millones en transferencias.

Camisea produce el 96% del gas natural del Perú, según un estudio de Macroconsult. Foto: Andina
Camisea produce el 96% del gas natural del Perú, según un estudio de Macroconsult. Foto: Andina

Camisea es el yacimiento de gas más importante del país y uno de los más representativos de Latinoamérica. De acuerdo con el estudio "Aportes Económicos de Camisea al Perú", difundido por Pluspetrol y elaborado por Macroconsult, parte de su producción genera el 40% de la electricidad a nivel nacional.

Además, se destaca que este recurso ha ayudado a reducir las emisiones de CO2 del Perú en 15% y ha generado ahorros superiores a los S/474.000 millones. En sus más de veinte años de operación, Camisea ha aportado más de S/67.000 millones al Estado por concepto de regalías e impuestos a la renta.

Camisea y su impacto en la economía peruana

El informe de Macroconsult revela que el impacto directo, indirecto e inducido a la economía del país por parte de esta fuente de energía alcanza unos S/189.000 millones en Producto Bruto Interno, lo que equivale al 2% anual del total. Dichos recursos han dinamizado la actividad productiva y han permitido financiar obras en sectores como educación, salud e infraestructura.

En Cusco, el canon gasífero se ha transformado en un instrumento fundamental para el desarrollo regional. Desde el comienzo del proyecto, la región ha recibido más de S/33.000 millones en transferencias, lo que se traduce en S/ 4,3 millones diarios. Estos fondos han facilitado la financiación de obras emblemáticas como la Vía Expresa de Cusco, la protección contra inundaciones del río Huatanay y la carretera Huancarani – Paucartambo.

Por su parte, la provincia de La Convención concentra la mayor parte de estos recursos, con más de S/14.000 millones, según refiere Pluspetrol. El distrito de Echarati obtuvo S/3.000 millones hasta el 2016, mientras que Megantoni, creado en 2016, ya cuenta con más de S/1.900 millones. Además, universidades como la UNSAAC y la Universidad Intercultural de Quillabamba han recibido más de S/500 millones cada una para mejorar su infraestructura y fortalecer la formación de profesionales en Cusco.

Fondo de Desarrollo de Camisea transfirió S/67,69 millones a provincias de Lima

De otro lado, el Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea (FOCAM) ha transferido más de S/39.000 millones a gobiernos regionales y locales de Ucayali, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima Provincias. En el caso de Pisco, dicha región ha recibido más de S/255 millones para que sean empleados en proyectos de infraestructura, salud, educación y desarrollo.

En el caso del departamento de Lima (exceptuando a nivel metropolitano), el FOCAM transfirió S/67,69 millones. De este total, S/18,11 millones correspondieron al gobierno regional, S/40,81 millones a municipios y S/8,7 millones a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Universidad y Universidad Nacional de Barranca.

Como se recuerda, el FOCAM es un fondo intangible constituido por el 25% de las regiones provenientes de los lotes 88,56 y 57, luego de efectuadas las deducciones derivadas del pago del canon gasífero. Durante el 2024, este fondo trasladó S/105,4 millones al departamento de Lima y desde su creación hasta la fecha, fue un total de S/1.527 millones.

