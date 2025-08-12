TGP abastece cerca del 40% de la generación eléctrica de nuestro país. Su accionista mayoritario será EIG. Foto: composición LR/EIG/Andina

TGP abastece cerca del 40% de la generación eléctrica de nuestro país. Su accionista mayoritario será EIG. Foto: composición LR/EIG/Andina

CPP Investments, organización que gestiona las inversiones del Plan de Pensiones de Canadá, anunció que llegó a un acuerdo definitivo para vender su participación accionaria del 49,87% en Transportadora de Gas del Perú (TGP) a la firma estadounidense especializada en energía e infraestructura, EIG Global Energy Partners (EIG).

Dicha transacción aún debe cumplir con ciertas condiciones de cierre habituales y obtener las aprobaciones regulatorias. Una vez que se concluya la operación, se darán a conocer los términos financieros. De esta forma, el accionariado, además de EIG, estará compuesto por Sonatrach de Argelia (21,18%) y Enagás de España (18%).

Como se recuerda, CPP Investments invirtió por primera vez en TGP en 2013 y, entre 2014 y 2017, aumentó su participación hasta llegar al 49,87%, con una inversión total de US$1.400 millones. Este consorcio se dedica a transportar el gas natural y los líquidos de gas natural provenientes de los campos de Camisea en Cusco, que abastecen el 40% de la generación eléctrica en nuestro país.

Ducto de Camisea cambia de manos. ¿quién es EIG?

EIG es un gestor institucional especializado en inversiones privadas en el sector energético e infraestructura, con US$23.800 millones en activos bajo gestión al 30 de junio de 2025. Durante sus 43 años de historia, ha comprometido más de US$51.300 millones en 420 proyectos o compañías en 44 países de seis continentes.

Entre sus clientes se incluyen muchos de los principales planes de pensiones, compañías de seguros, fondos de dotación, fundaciones y fondos soberanos de inversión de Estados Unidos, Asia y Europa. EIG tiene su sede en Washington, D.C., y oficinas en Houston, Londres, Sídney, Río de Janeiro, Hong Kong y Seúl.

Para Matt Hartman, director global de infraestructura de EIG, esta compañía aportará su amplia experiencia en infraestructura y en inversión en la región, lo cual permitirá respaldar la excelencia operativa y la confiabilidad de TGP, con el objetivo de que siga siendo una pieza clave en la infraestructura energética del Perú y un socio de confianza para sus clientes.

Por su parte, James Bryce, jefe global de infraestructura de CPP Investments, refirió que TGP ha sido una inversión exitosa durante la última década, generando una sólida rentabilidad para los contribuyentes y beneficiarios del fondo canadiense. En esa línea, esperan que el consorcio siga teniendo éxito con EIG y comparten su expectativa de seguir buscando oportunidades en América Latina, en base a sus atractivos fundamentos económicos.

TGP y su proyecto de extensión sur

En el marco del CADE realizado en noviembre del año pasado, TGP presentó ante la comunidad empresarial un proyecto de infraestructura, que cuenta con una inversión de US$2.000 millones, para llevar gas de Camisea desde Humay, en Ica, hasta Arequipa, a lo largo de 900 kilómetros.

Dicho proyecto implica una adenda al contrato de concesión actual entre el Estado peruano y TGP, cuyo término está programado para 2033. Con la adenda, se prevé una prórroga de la concesión por diez años más, hasta 2043. El nuevo ducto contará con una capacidad inicial de 300 millones de pies cúbicos estándar por día (MMSCFD), la cual podrá incrementarse según el aumento de la demanda.

“Este proyecto de ducto tomó más de dos años de estudio, su inversión asciende a más de US$2.000 millones y soportará el crecimiento de las regiones y la industria en el sur. Es la primera vez, después del ducto original, que se habla de un ducto de inversión privada", explicó Tomás Delgado, gerente general de Transportadora de Gas del Perú (TGP).