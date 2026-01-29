HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO
Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO      Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO      Presentación de Mano Menezes como DT de Perú EN VIVO      
Sociedad

Pronabec explica la demora en la lista de preseleccionados de Beca 18-2026: "Realizamos las gestiones necesarias"

La publicación de la lista viene alargándose desde diciembre de 2025. Posteriormente, se indicó que saldría en enero de 2026. Hasta el momento, Pronabec no ha precisado la nueva fecha.

Jóvenes continúan esperando resultados de preselección
Jóvenes continúan esperando resultados de preselección | Oma Alva | La República

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) indicó a través de un comunicado que se encuentra en proceso de culminar los trámites para anunciar la lista oficial de preseleccionados de Beca 18-2026 y el cronograma definitivo del concurso. Esta convocatoria es una de las más esperadas por jóvenes peruanos que buscan continuar sus estudios superiores con apoyo económico.

Respecto a ello, Pronabec ha señalado que continúan realizando las gestiones necesarias para publicar la información "en el menor tiempo posible", en el contexto de las altas expectativas de miles de postulantes que desean conocer si han sido seleccionados.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Comunicado de Pronabec. Foto: Pronabec

Comunicado de Pronabec. Foto: Pronabec

PUEDES VER: Gobierno de Tailandia ofrece becas para peruanos para estudios de postgrado totalmente gratis, ¿cómo acceder?

lr.pe

¿Qué pasa con la lista de preseleccionados de Pronabec?

La lista de preseleccionados de Pronabec (Beca 18) ha presentado retrasos desde el año 2025. En noviembre pasado, miles de postulantes rindieron la prueba sin imaginar que más adelante el programa enfrentaría ajustes administrativos y cambios en el cronograma, en un contexto de reducción del presupuesto y reestructuración de procesos internos.

Esta situación ha generado incertidumbre entre los jóvenes, ya que la publicación de resultados había sido pactada para diciembre de 2025 y luego fue movida a enero de 2026. Ahora, un par de días antes al cierre de mes, la información no ha sido precisada.

PUEDES VER: Estudiante confronta a José Jerí por deficiencias de Pronabec: "No es hora de estar comiendo chifa"

lr.pe

Link en el que se publicará la lista

Pronabec ha señalado que la lista está próxima a difundirse, por lo que se recomienda a los jóvenes mantenerse atentos a los canales oficiales del programa para conocer la fecha exacta y verificar sus resultados en cuanto sean publicados. Para hacerlo, pueden revisar el siguiente link.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Gobierno de Tailandia ofrece becas para peruanos para estudios de postgrado totalmente gratis, ¿cómo acceder?

Gobierno de Tailandia ofrece becas para peruanos para estudios de postgrado totalmente gratis, ¿cómo acceder?

LEER MÁS
Estudiante confronta a José Jerí por deficiencias de Pronabec: "No es hora de estar comiendo chifa"

Estudiante confronta a José Jerí por deficiencias de Pronabec: "No es hora de estar comiendo chifa"

LEER MÁS
Pronabec reprograma entrega de resultados de Beca 18: esta es la nueva fecha para saber la lista de preseleccionados

Pronabec reprograma entrega de resultados de Beca 18: esta es la nueva fecha para saber la lista de preseleccionados

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

Minedu anuncia bonificación para 200 mil docentes del sector público desde marzo

LEER MÁS
Adulta mayor denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

Adulta mayor denuncia a su propia hija por robarle S/200.000 de su jubilación: "Sacaba día a día S/3.000"

LEER MÁS
Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

Marcelino, el hombre más longevo del Perú, tiene 125 años, es soltero y presenció 32 gobiernos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

China impulsa el mercado mundial del litio y renueva las expectativas para un país de América Latina

'Marty Supremo': comedia dramática sobre el sueño americano

Sociedad

Alumnos de Bellas Artes rechazan comisión puesta por Minedu y denuncian que todos los procesos académicos están paralizados

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 29 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, será recluido a la Base Naval del Callao: así fue su traslado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025