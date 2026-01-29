El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) indicó a través de un comunicado que se encuentra en proceso de culminar los trámites para anunciar la lista oficial de preseleccionados de Beca 18-2026 y el cronograma definitivo del concurso. Esta convocatoria es una de las más esperadas por jóvenes peruanos que buscan continuar sus estudios superiores con apoyo económico.

Respecto a ello, Pronabec ha señalado que continúan realizando las gestiones necesarias para publicar la información "en el menor tiempo posible", en el contexto de las altas expectativas de miles de postulantes que desean conocer si han sido seleccionados.

Comunicado de Pronabec. Foto: Pronabec

¿Qué pasa con la lista de preseleccionados de Pronabec?

La lista de preseleccionados de Pronabec (Beca 18) ha presentado retrasos desde el año 2025. En noviembre pasado, miles de postulantes rindieron la prueba sin imaginar que más adelante el programa enfrentaría ajustes administrativos y cambios en el cronograma, en un contexto de reducción del presupuesto y reestructuración de procesos internos.

Esta situación ha generado incertidumbre entre los jóvenes, ya que la publicación de resultados había sido pactada para diciembre de 2025 y luego fue movida a enero de 2026. Ahora, un par de días antes al cierre de mes, la información no ha sido precisada.

Link en el que se publicará la lista

Pronabec ha señalado que la lista está próxima a difundirse, por lo que se recomienda a los jóvenes mantenerse atentos a los canales oficiales del programa para conocer la fecha exacta y verificar sus resultados en cuanto sean publicados. Para hacerlo, pueden revisar el siguiente link.

