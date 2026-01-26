HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori lideran encuestas, Elio Riera en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Economía

Elecciones 2026: 15 partidos políticos proponen reformar el sistema de pensiones en sus planes de gobierno

Varios de los partidos plantean la derogación de la actual Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. Propuestas se centran en la mayoría de casos a establecer una pensión mínima, con énfasis en la población mayor.

Reforma del sistema de pensiones en los planes de Gobierno
Reforma del sistema de pensiones en los planes de Gobierno

Las elecciones del 12 de abril volverán a poner en debate al sistema actual de pensiones. 15 partidos políticos han consignado en sus planes de gobierno su reforma, ya sea a través de la derogación de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, el incremento en la pensión de adultos mayores o la implementación de un nuevo sistema universal.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El partido Ahora Nación de Alfonso López Chau propone crear un sistema de pensiones que "se ajuste a la dinámica y el crecimiento económico del Perú". Su iniciativa, según su plan de gobierno, se enfocará en el trato digno al ciudadano, mejorando su eficiencia y reduciendo costos administrativos. Cabe indicar, que a nivel normativo no desarrolla la propuesta en sí, sino que únicamente señala que este será diseñado e implementado sin quedarse en el "debate eterno".

TE RECOMENDAMOS

AGENCIAS CALIFICADORAS Y PERÚ: ¿CRECIMIENTO ECONÓMICO ES REALMENTE SEGURO EN 2026? | #ECONOW

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Desde las filas de Alianza para el Progreso de César Acuña plantean la creación de las Empresas Administradoras de Fondos (EAF) en reemplazo de las AFP. Además de la inyección de una "capital semilla" por parte del Gobierno que será manejado por el sistema previsional privado para otorgar una pensión a cada peruano. Prometen beneficios adicionales a los afiliados como protección inmediata en caso de invalidez o fallecimiento

La propuesta de la Alianza Electoral Venceremos de Ronald Atencio busca derogar la Ley N° 32445 para establecer un nuevo modelo que incluya "pensiones no contributivas, generadas a través del reparto y la capitalización colectiva". Su sistema se basará en un aporte tripartito conformado entre el trabajador, empleador y Estado, complementado con la capitalización individual.

En País Para Todos, que lleva a la presidencia a Carlos Álvarez, se habla de un nuevo modelo contributivo donde el Estado complementa solo para garantizar una pensión mínima. En este sistema competirán el público y el privado. Además, garantizan un "piso mínimo de protección en vejez" equivalente a Pensión 65 para todos los adultos mayores.

Similar enfoque plantea Fuerza Popular de Keiko Fujimori con una pensión universal para trabajadores informales que no pudieron acceder a un sistema previsional por contribuciones. En el caso de la ONP prometen una pensión mínima de S/ 800 y máxima de S/1100 mensuales, además de un bono adicional rural/amazónica para quienes se encuentren en Pensión 65 y Contigo.

Perú Primero de Mario Vizcarra propone la derogación de la ley de Modernización del sistema Previsional Peruano (Ley N°32123) y la construcción de un nuevo modelo enfocado en el afiliado. Enfatizan en la necesidad de una educación previsional ciudadana; sin embargo, no precisan qué cambios implementarán, solo que estos tendrían "bases técnicas rigurosas" y un "proceso de diálogo amplio".

El partido de Wolfgang Grozo, Integridad Democrática, asegura que se enfocarán en mejorar el sistema de capitalización individual, sin fusionarlo con otros regímenes. Reducirán el costo de administración, comisiones más bajas y propiciarán el ingreso de nuevas administradoras de pensiones, para una mayor competencia en beneficio de los trabajadores.

Desde el Partido Aprista Peruano, con Enrique Valderrama como candidato, su reforma es que ninguna pensión sea menor al sueldo mínimo y de acceso universal para los mayores de 70 años. Similar posición tiene José Luna con Podemos Perú, que plantean ampliar la cobertura previsional para otorgar un ingreso mínimo en la vejez.

En el Partido Morado, Mesías Guevara propone un sistema con apertura competitiva para el ingreso de más administradoras de fondos de pensiones y con un piso universal para los afiliados. Por su parte, Cooperación Popular, con Yonhy Lescano, pedirá facultades para reformar la Ley 32123.

Otros partidos llevan propuestas sintetizadas en un solo punto. Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli plantea la revisión del sistema de pensiones actual; Avanza País de José Williams, regular las AFPs para evitar “los errores del pasado”; Perú Libre de Vladimir Cerrón, implementar un sistema universal "digno, solidario y público" y Primero la Gente de Marisol Pérez Tello, constituir un modelo "integrado, sostenible y con enfoque de derechos".

Notas relacionadas
Vence plazo para retirar hasta S/22.000 del fondo AFP: podrás recibir tu dinero de Integra, Profuturo, Habitat o Prima a partir de esta fecha

Vence plazo para retirar hasta S/22.000 del fondo AFP: podrás recibir tu dinero de Integra, Profuturo, Habitat o Prima a partir de esta fecha

LEER MÁS
¿Quieres S/600 adicionales? Revisa los pasos y requisitos para la segunda solicitud AFP 2026 tras el aumento de la UIT

¿Quieres S/600 adicionales? Revisa los pasos y requisitos para la segunda solicitud AFP 2026 tras el aumento de la UIT

LEER MÁS
Últimos días del retiro AFP 2026: afiliados aún pueden solicitar hasta S/22.000 en la etapa libre del proceso

Últimos días del retiro AFP 2026: afiliados aún pueden solicitar hasta S/22.000 en la etapa libre del proceso

LEER MÁS
Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

LEER MÁS
SUNAT revela que el concierto de Bad Bunny en Lima habría recaudado más de 2 millones de soles

SUNAT revela que el concierto de Bad Bunny en Lima habría recaudado más de 2 millones de soles

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso impulsa teletrabajo para madres y padres con hijos menores de un año

Congreso impulsa teletrabajo para madres y padres con hijos menores de un año

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/2 millones a Transportes Flores Hnos. tras accidente en la Panamericana Sur por poner en riesgo a 24 pasajeros

Indecopi multa con más de S/2 millones a Transportes Flores Hnos. tras accidente en la Panamericana Sur por poner en riesgo a 24 pasajeros

LEER MÁS
Fonavi 2026: ¿Qué significan las letras A, B, C, D y E en tu registro como exaportante?

Fonavi 2026: ¿Qué significan las letras A, B, C, D y E en tu registro como exaportante?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Encuestas Presidenciales 2026: López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México: reportan 46 heridos e intenso tráfico en la Vía Expresa

Economía

Indecopi sanciona al banco BBVA con S/1.5 millones por realizar llamadas spam no autorizadas

Fonavi 2026: ¿Qué significan las letras A, B, C, D y E en tu registro como exaportante?

¿No alcanzaste el mínimo de aportes en la ONP? Aquí te contamos cómo cobrar tu pensión de S/ 1.000

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Encuestas Presidenciales 2026: López Aliaga lidera la intención de voto mientras el 44,5% aún no decide

Empresa relacionada a Zhihua Yang ganó contrato con despacho presidencial: proveedor visitó 3 veces Palacio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025