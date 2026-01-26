Las elecciones del 12 de abril volverán a poner en debate al sistema actual de pensiones. 15 partidos políticos han consignado en sus planes de gobierno su reforma, ya sea a través de la derogación de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, el incremento en la pensión de adultos mayores o la implementación de un nuevo sistema universal.

El partido Ahora Nación de Alfonso López Chau propone crear un sistema de pensiones que "se ajuste a la dinámica y el crecimiento económico del Perú". Su iniciativa, según su plan de gobierno, se enfocará en el trato digno al ciudadano, mejorando su eficiencia y reduciendo costos administrativos. Cabe indicar, que a nivel normativo no desarrolla la propuesta en sí, sino que únicamente señala que este será diseñado e implementado sin quedarse en el "debate eterno".

Desde las filas de Alianza para el Progreso de César Acuña plantean la creación de las Empresas Administradoras de Fondos (EAF) en reemplazo de las AFP. Además de la inyección de una "capital semilla" por parte del Gobierno que será manejado por el sistema previsional privado para otorgar una pensión a cada peruano. Prometen beneficios adicionales a los afiliados como protección inmediata en caso de invalidez o fallecimiento

La propuesta de la Alianza Electoral Venceremos de Ronald Atencio busca derogar la Ley N° 32445 para establecer un nuevo modelo que incluya "pensiones no contributivas, generadas a través del reparto y la capitalización colectiva". Su sistema se basará en un aporte tripartito conformado entre el trabajador, empleador y Estado, complementado con la capitalización individual.

En País Para Todos, que lleva a la presidencia a Carlos Álvarez, se habla de un nuevo modelo contributivo donde el Estado complementa solo para garantizar una pensión mínima. En este sistema competirán el público y el privado. Además, garantizan un "piso mínimo de protección en vejez" equivalente a Pensión 65 para todos los adultos mayores.

Similar enfoque plantea Fuerza Popular de Keiko Fujimori con una pensión universal para trabajadores informales que no pudieron acceder a un sistema previsional por contribuciones. En el caso de la ONP prometen una pensión mínima de S/ 800 y máxima de S/1100 mensuales, además de un bono adicional rural/amazónica para quienes se encuentren en Pensión 65 y Contigo.

Perú Primero de Mario Vizcarra propone la derogación de la ley de Modernización del sistema Previsional Peruano (Ley N°32123) y la construcción de un nuevo modelo enfocado en el afiliado. Enfatizan en la necesidad de una educación previsional ciudadana; sin embargo, no precisan qué cambios implementarán, solo que estos tendrían "bases técnicas rigurosas" y un "proceso de diálogo amplio".

El partido de Wolfgang Grozo, Integridad Democrática, asegura que se enfocarán en mejorar el sistema de capitalización individual, sin fusionarlo con otros regímenes. Reducirán el costo de administración, comisiones más bajas y propiciarán el ingreso de nuevas administradoras de pensiones, para una mayor competencia en beneficio de los trabajadores.

Desde el Partido Aprista Peruano, con Enrique Valderrama como candidato, su reforma es que ninguna pensión sea menor al sueldo mínimo y de acceso universal para los mayores de 70 años. Similar posición tiene José Luna con Podemos Perú, que plantean ampliar la cobertura previsional para otorgar un ingreso mínimo en la vejez.

En el Partido Morado, Mesías Guevara propone un sistema con apertura competitiva para el ingreso de más administradoras de fondos de pensiones y con un piso universal para los afiliados. Por su parte, Cooperación Popular, con Yonhy Lescano, pedirá facultades para reformar la Ley 32123.

Otros partidos llevan propuestas sintetizadas en un solo punto. Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli plantea la revisión del sistema de pensiones actual; Avanza País de José Williams, regular las AFPs para evitar “los errores del pasado”; Perú Libre de Vladimir Cerrón, implementar un sistema universal "digno, solidario y público" y Primero la Gente de Marisol Pérez Tello, constituir un modelo "integrado, sostenible y con enfoque de derechos".