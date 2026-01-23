La independencia del BCR como receta para el mundo

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, se presentó en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que reúne a la élite financiera mundial. En el panel “América Latina y su trayectoria de crecimiento”, Velarde resaltó la importancia de la independencia de las instituciones, mantener reglas claras y preservar la autonomía del banco central como la clave para enfrentar y salir bien parado de la turbulencia política.

“Hemos tenido nueve presidentes y el tipo de cambio casi no se ha movido —variando apenas un 1 % un día para corregirse al siguiente— mientras que el rendimiento de los bonos se ha mantenido estable”, explicó.

Un mensaje que adquiere una enorme connotación mundial en medio de la confrontación del presidente Donald Trump con la Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente al BCRP. El mandato de la Fed, por sus siglas en inglés, conferido por el Congreso norteamericano, establece la conducción de la política monetaria con objetivos de estabilidad de precios y empleo.

Trump exige a Jerome Powell aplicar recortes acelerados de tasas en busca de una expansión crediticia con impacto directo en mercados financieros, valorización de activos y condiciones de financiamiento para corporaciones y patrimonios de alta renta.

Este proceso generaría transferencias de ingreso hacia quienes concentran capital y participan de manera prioritaria en el sistema financiero. No obstante, la carga recaería sobre ingresos vinculados al trabajo, pensiones y transferencias sociales. En pocas palabras, en los más pobres.

Ante la negativa de la Reserva Federal a seguir las ideas de la administración Trump, se ha iniciado una sorpresiva investigación penal contra el presidente de la Fed. Según Powell, dichas pesquisas actúan como instrumento de presión institucional para alterar decisiones de política monetaria. El conflicto adquiere así una dimensión de subordinación entre poderes del Estado.

Las principales autoridades monetarias de Europa, América del Norte y Asia han respaldado a Powell expresando la defensa de un esquema de gobernanza monetaria basado en reglas compartidas, que exceden a los EEUU. La centralidad del dólar y la integración financiera convierten la política monetaria estadounidense en un factor de organización del sistema económico global.

En este sentido, las palabras de Velarde sobre el trabajo del Banco Central de Reserva del Perú se convierten en un ejemplo para el mundo. Trump debería observar el caso peruano. La disputa con la Reserva Federal puede ocasionar más perjuicio que los beneficios que podrían dar sus políticas económicas.

Es también un mensaje al futuro del Perú en medio de un confuso proceso electoral. Cualquiera que salga ganador en abril de 2026 debe respetar el trabajo de Velarde y la independencia de las políticas económicas del BCRP para que el Perú siga creciendo y el beneficio llegue a todos.