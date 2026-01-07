SBS convoca concurso para elegir al liquidador de la financiera TFC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó las bases y anexos del Concurso Público N.° 02-2025, con el que se seleccionará a la persona jurídica responsable de conducir el proceso de liquidación de la Financiera TFC S.A. en Liquidación. La decisión fue formalizada mediante la Resolución SBS N.° 04527-2025, publicada el 30 de diciembre.

La Financiera TFC fue disuelta en diciembre de 2019, luego de que la SBS determinara que la empresa incurrió en causales previstas en la Ley General del Sistema Financiero. Recordemos que la entidad redujo en más del 50% el valor de su patrimonio efectivo en el último año y que era uno de los principales jugadores de los programas de vivienda social del Estado.

Desde entonces, la entidad se encuentra en proceso de liquidación, bajo el marco normativo que regula los regímenes especiales aplicables a empresas financieras y de seguros.

De acuerdo con la legislación vigente, la liquidación de este tipo de empresas debe ser encargada a una persona jurídica seleccionada mediante concurso público. Para ello, la SBS cuenta con una Comisión de Selección de Entidades Liquidadoras, encargada de dirigir estos procesos.

En este caso, dicha comisión aprobó las bases elaboradas por un Comité Especial, designado en julio de 2025, el cual también tendrá a su cargo la convocatoria, la evaluación de las propuestas y la selección final de la entidad liquidadora.

Las bases del concurso serán publicadas en el portal institucional de la SBS. Con este paso, la Superintendencia busca avanzar en la etapa final del proceso de liquidación de Financiera TFC, bajo criterios de transparencia y competencia pública.