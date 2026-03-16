Juliana Oxenford compara campaña de Chirinos con la de Susy Díaz: “Era mucho más orgánica y natural”

Juliana Oxenford se refirió a la congresista Patricia Chirinos luego de que fuera vista haciendo campaña de una manera bastante particular al recorrer las calles del Callao montada en un triciclo. “Les juro que me parecía mucho más orgánica y natural la campaña de Susy Díaz con el 13 en unas de sus nalgas… Pero esto, no. O sea, de verdad me da vergüenza ajena”, opinó sobre la congresista que busca reelegirse para el Senado.

“Siempre se puede caer más bajo, pero caer más bajo que esto, yo creo que es prácticamente navegar en el subsuelo, ¿no?… Hay niveles, y esto es de un nivel paupérrimo. Además, de Renovación Popular. ¡Dios mío!, los profamilia, que tienen postulantes y hoy todavía congresistas como Milagros Jáuregui que dicen que las mujeres que somos una especie ni siquiera, ¿no?, de costilla de Adán”... ironizó la conductora de 'Arde Troya'.

TE RECOMENDAMOS FALLECE NAPOLEÓN BECERRA: ¿Y SU CANDIDATURA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Por otra parte, la periodista habló de la última encuesta de Datum, en la que si bien se siguen manteniendo en los primeros lugares —con un empate técnico— López Aliaga y Keiko Fujimori, aún hay un gran porcentaje (21,5 %) de indecisos.

En tanto, Oxenford destacó el ascenso de Roberto Sánchez, quien, pese a que figura en los últimos lugares con un 1,4 %, ha crecido durante el último mes. “Yo no descarto que pase a una segunda vuelta, está buscando el voto de Castillo y hasta el de los humalistas, de los antauristas… Vamos a ver qué pasa”, finalizó la conductora.