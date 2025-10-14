HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?
¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?     ¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?     ¿Quién es Ernesto Álvarez , el nuevo premier del gabinete de José Jerí?     
Economía

Luis Bravo De La Cruz es el nuevo ministro de Energía y Minas: perfil y retos de su cartera

Titular del Minem ocupó cargos técnicos en el sector eléctrico del país. Uno de sus mayores desafíos será el de avanzar en el proceso de formalización minera que concluye el 31 de diciembre de este 2025.

El nuevo titular del Minem es ingeniero electricista egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Foto: Presidencia
El nuevo titular del Minem es ingeniero electricista egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Foto: Presidencia

El presidente José Jerí tomó juramento al nuevo ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo De La Cruz, quien reemplazará en el cargo al renunciante Jorge Montero. Desde el 2021 hasta la actualidad, han pasado nueve titulares del Minem y ninguno ha podido reorientar el fracaso proceso de formalización minera.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Este será uno de los principales retos del nuevo titular del Minem, teniendo en cuenta que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) finaliza su vigencia en diciembre de este año. Precisamente, Bravo De La Cruz ya ha sido asesor de la Alta Dirección de esta cartera en el 2022, pero su trayectoria está estrechamente relacionada con la planificación y gestión de inversiones energéticas.

TE RECOMENDAMOS

REGRESA DELIA ESPINOZA, SE VA ACUÑA Y PRESIDENTE SIN MINISTROS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Conga no va: titular del Minem señala que proyecto minero no está en agenda del gobierno

lr.pe

Luis Bravo De La Cruz. ¿quién es el nuevo titular del Minem?

Según consta en su perfil de Linkedin, Luis Enrique Bravo De La Cruz ha sido Gerente Técnico en Electrocentro S.A. en Perú. De igual forma, se desempeñó como Asesor de Alta Dirección del Despacho Ministerial del Ministerio de Energía y Minas durante la gestión de la exministra Alessandra Herrera Jara.

Bravo De la Cruz se ha graduado como Ingeniero Electricista en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Alcanzó el grado de Bachiller en Ingeniería Eléctrica el 9 de septiembre de 1998 y obtuvo su título profesional el 18 de junio de 2003. Complementó su formación con una maestría en Administración en la Universidad ESAN.

A lo largo de su carrera profesional, el nuevo ministro ha ocupado varios puestos relacionados con el sector energético. Su experiencia abarca la planificación del sistema eléctrico, la regulación del mercado y de la energía, el desarrollo de infraestructura eléctrica, así como la gestión de recursos y de los recursos naturales.

PUEDES VER: Ley Mape bajo la lupa: aportes que envió el gobierno de Boluarte al Congreso no son vinculantes

lr.pe

Desafíos del Minem en esta nueva etapa

Uno de los temas pendientes que deberá resolver el Ministerio de Energía y Minas es el proceso de formalización minera, que tiene como fecha de caducidad el 31 de diciembre de este año. Recordemos que, el Minem lideró la depuración del Reinfo y excluyó a más de 50.000 mineros de este registro.

Dicha decisión generó la protesta de gremios como la Confemin, quienes se volcaron a las calles para exigir la derogatoria del Decreto Supremo 012-2025-EM y la ampliación del Reinfo. Al respecto, existen algunos proyectos de ley que plantean la extensión de este mecanismo hasta el 2026.

Si bien el Minem encabezó una mesa técnica que trabajó 11 aportes a la nueva Ley para la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (Mape), lo cierto es que su aprobación depende exclusivamente del Congreso. Restan pocos meses para que finalice el año y hasta el momento, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa, no ha presentado un dictamen al respecto.

Otro de los temas que deberá atender el ministro Bravo De La Cruz es el destrabe de nuevos proyectos mineros, así como la implementación de la Ventanilla Única Digital para la Minería. En el caso del sector hidrocarburos, urge la inyección de inversiones en exploración y el repunte de la producción de petróleo que ha empezado a decaer.

Notas relacionadas
Vladimir Cuno juró como ministro de Desarrollo Agrario y Riego: conoce su hoja de vida y antecedentes

Vladimir Cuno juró como ministro de Desarrollo Agrario y Riego: conoce su hoja de vida y antecedentes

LEER MÁS
Óscar Fernández es el nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo: perfil y trayectoria

Óscar Fernández es el nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo: perfil y trayectoria

LEER MÁS
Paro 15 de octubre EN VIVO: marcha contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Paro 15 de octubre EN VIVO: marcha contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

LEER MÁS
Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

LEER MÁS
Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

LEER MÁS
Retiro AFP: depósitos a plazo pagan hasta 5,25% de rentabilidad anual, ¿Qué entidades financieras lideran?

Retiro AFP: depósitos a plazo pagan hasta 5,25% de rentabilidad anual, ¿Qué entidades financieras lideran?

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

LEER MÁS
CGTP celebra fallo del TC que pone límites al abuso de la tercerización laboral: "Es un precedente histórico"

CGTP celebra fallo del TC que pone límites al abuso de la tercerización laboral: "Es un precedente histórico"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

Pagos MPPE información de HOY, 14 de octubre: Bono de Guerra para docentes y aumentos del Ministerio de Educación en Venezuela

Ernesto Álvarez es el nuevo primer ministro del gabinete de José Jerí

Economía

Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

Precio del dólar en Perú HOY, martes 14 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gabinete de José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

Ernesto Álvarez es el nuevo primer ministro del gabinete de José Jerí

Paro nacional del 15 de octubre EN VIVO: marcha contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025