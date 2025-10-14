Luis Bravo De La Cruz es el nuevo ministro de Energía y Minas: perfil y retos de su cartera

El nuevo titular del Minem es ingeniero electricista egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Foto: Presidencia

El nuevo titular del Minem es ingeniero electricista egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Foto: Presidencia

El presidente José Jerí tomó juramento al nuevo ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo De La Cruz, quien reemplazará en el cargo al renunciante Jorge Montero. Desde el 2021 hasta la actualidad, han pasado nueve titulares del Minem y ninguno ha podido reorientar el fracaso proceso de formalización minera.

Este será uno de los principales retos del nuevo titular del Minem, teniendo en cuenta que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) finaliza su vigencia en diciembre de este año. Precisamente, Bravo De La Cruz ya ha sido asesor de la Alta Dirección de esta cartera en el 2022, pero su trayectoria está estrechamente relacionada con la planificación y gestión de inversiones energéticas.

Luis Bravo De La Cruz. ¿quién es el nuevo titular del Minem?

Según consta en su perfil de Linkedin, Luis Enrique Bravo De La Cruz ha sido Gerente Técnico en Electrocentro S.A. en Perú. De igual forma, se desempeñó como Asesor de Alta Dirección del Despacho Ministerial del Ministerio de Energía y Minas durante la gestión de la exministra Alessandra Herrera Jara.

Bravo De la Cruz se ha graduado como Ingeniero Electricista en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Alcanzó el grado de Bachiller en Ingeniería Eléctrica el 9 de septiembre de 1998 y obtuvo su título profesional el 18 de junio de 2003. Complementó su formación con una maestría en Administración en la Universidad ESAN.

A lo largo de su carrera profesional, el nuevo ministro ha ocupado varios puestos relacionados con el sector energético. Su experiencia abarca la planificación del sistema eléctrico, la regulación del mercado y de la energía, el desarrollo de infraestructura eléctrica, así como la gestión de recursos y de los recursos naturales.

Desafíos del Minem en esta nueva etapa

Uno de los temas pendientes que deberá resolver el Ministerio de Energía y Minas es el proceso de formalización minera, que tiene como fecha de caducidad el 31 de diciembre de este año. Recordemos que, el Minem lideró la depuración del Reinfo y excluyó a más de 50.000 mineros de este registro.

Dicha decisión generó la protesta de gremios como la Confemin, quienes se volcaron a las calles para exigir la derogatoria del Decreto Supremo 012-2025-EM y la ampliación del Reinfo. Al respecto, existen algunos proyectos de ley que plantean la extensión de este mecanismo hasta el 2026.

Si bien el Minem encabezó una mesa técnica que trabajó 11 aportes a la nueva Ley para la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (Mape), lo cierto es que su aprobación depende exclusivamente del Congreso. Restan pocos meses para que finalice el año y hasta el momento, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Víctor Cutipa, no ha presentado un dictamen al respecto.

Otro de los temas que deberá atender el ministro Bravo De La Cruz es el destrabe de nuevos proyectos mineros, así como la implementación de la Ventanilla Única Digital para la Minería. En el caso del sector hidrocarburos, urge la inyección de inversiones en exploración y el repunte de la producción de petróleo que ha empezado a decaer.