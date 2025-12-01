Congreso aprueba recorte del presupuesto de subsidios de vivienda 2026: dejará sin acceso a más de 30.000 familias

Presupuesto de subsidios disminuirá de S/2.175 millones en 2025 a S/1.088 millones en 2026 | Foto: composición LR

La Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) alertó sobre el fuerte recorte al presupuesto de los subsidios de vivienda para 2026, aprobado por el Congreso, que reduciría el alcance de los programas Techo Propio y MiVivienda. El monto destinado a estos beneficios caerá de S/2.175 millones en 2025 a S/1.088 millones en 2026, una disminución superior al 50%.

Según el gremio, este ajuste presupuestal comprometerá el acceso a vivienda formal de miles de hogares y podría dejar fuera a más de 30.000 familias que esperaban acceder a su primera vivienda mediante los subsidios habitacionales.

CODIP explicó que la menor asignación afectará de manera directa la continuidad de Techo Propio y MiVivienda, programas clave para financiar la compra de viviendas nuevas y para cubrir la cuota inicial. De mantenerse el presupuesto aprobado, advierten, se frenaría el avance logrado en la reducción del déficit habitacional.

La Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) alertó sobre un recorte del 50% en subsidios de vivienda para 2026. Fuente: CODIP

“Sabemos que el presupuesto aprobado ha sido remitido por la gestión anterior y por ello confiamos en que el gobierno actual pueda mejorar esta asignación a través de un crédito suplementario durante los primeros meses del año”, señaló José Espantoso, presidente de CODIP. “Miles de familias dependen de estos programas para concretar el sueño de la vivienda propia”, agregó.

El gremio también alertó sobre el efecto económico de este recorte. La reducción de subsidios no solo afectará a los hogares, sino que impactará a la cadena productiva del sector construcción, que emplea a más de 280.000 trabajadores. Una menor disponibilidad de recursos podría desacelerar nuevos proyectos inmobiliarios, frenar la recuperación del sector y ampliar la brecha de acceso a vivienda formal.

CODIP recordó que el país ha registrado avances importantes en vivienda social durante los últimos años y subrayó que la estabilidad en la inversión pública es clave para mantener ese progreso. Reducir los recursos destinados a vivienda —advirtió— implica un retroceso significativo tanto para miles de familias como para el desarrollo urbano en diversas regiones del país.