🔴 EN VIVO | Últimas noticias del Perú y el mundo hoy 16 de diciembre

Política

Congresista Jorge Marticorena y viceministro de Vivienda fueron retirados de evento en Ica tras abucheos

La ciudadanía de Nasca denuncia que solo tienen acceso a 4 horas de agua potable al día y, por ello, exigen la salida de la OTASS en enero 2026. Al no obtener un visto favorable a su pedido, rompieron diálogo con el Estado.

Las altas autoridades no accedieron al pedido de la población. Foto: captura de pantalla/Víctor Quilca/Facebook
Las altas autoridades no accedieron al pedido de la población. Foto: captura de pantalla/Víctor Quilca/Facebook

El congresista Jorge Marticorena y el viceministro de Vivienda, Christian Barrantes, se retiraron entre abucheos de Nasca (Ica). Ambos acudieron para participar de una mesa de trabajo con la ciudadanía, quienes exigen el retiro definitivo de la OTASS debido a deficiencias en el servicio. Según los reclamos, cada familia tiene agua potable tan solo 4 horas al día.

Días antes, la ciudadanía exigió la presencia del ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, para presentarle su malestar. Incluso, se realizaron marchas masivas para pedir la salida inmediata de la OTASS. Pese a ello, este 16 de diciembre solo llegó el viceministro de la referida cartera, lo que exacerbó más a la población.

Aún así los dirigentes vecinales accedieron al diálogo con las altas autoridades, sin embargo, el representante de Vivienda no concedió el principal pedido ciudadano: la salida de la empresa proveedora de agua en enero.

Esto provocó el malestar de la ciudadanía, quienes rompieron el diálogo e iniciaron una nueva protesta. "No hemos llegado a ningún acuerdo con el Estado porque el viceministro nos dice que la OTASS hará su balance en febrero y en marzo (...). En abril ya vienen las elecciones. Nosotros hemos pedido que se retire en enero y él nos ha dicho que no está en sus facultades. Así que el viceministro ha venido acá a hacer turismo", exclamó un dirigente vecinal.

La mesa de trabajo estuvo conformada por representantes del Ministerio de Vivienda, SUNASS y OTASS, dirigentes vecinales y autoridades ediles. Según lo expuesto por el viceministro de Vivienda, la permanencia de OTASS está condicionada a la situación financiera de la empresa prestadora de agua (EMAPAVIGSSA), por lo que no permitirán su retiro inmediato.

El pedido ciudadano fue respaldado por el alcalde de Vista Alegre, Roger Sarmiento, quien expresó su malestar por un cobro excesivo por el servicio de agua. "La inquietud y necesidad de mi pueblo debe ser atendida. Ellos han tocado puertas, ha viajado una comitiva a Lima, pero no han tenido una respuesta favorable. Nosotros pagamos entre S/48.50 y S/50.60 que, en comparación con otros distritos, es bastante", dijo.

