Economía

¿Necesitas ayuda con tu AFP? Estos son los números de contacto oficiales para hacer consultas y trámites

Para facilitar las consultas, las AFP reforzaron sus canales de atención por teléfono y WhatsApp. A través de estos medios, brindan información sobre fondos y retiros.

Para cualquier consulta, los pensionados podrán comunicarse a estos números oficiales de las AFP.
Foto: composición LR/Finanz@s

Las personas pensionadas de las AFP continuarán con sus respectivos retiros durante las próximas dos semanas. En ese contexto, los afiliados intentarán comunicarse con las entidades correspondientes para hacer consultas y resolver cualquier duda, con el objetivo de solucionar sus casos.

Por ello, en los últimos meses, algunas agencias de las AFP en el país cerraron, lo que dificultó que los afiliados pudieran resolver sus inquietudes de manera presencial. Ante esta situación, muchas personas se vieron obligadas a recurrir a la atención por WhatsApp o por teléfono, donde, en algunos casos, tuvieron que esperar hasta cuarenta minutos para ser atendidas.

PUEDES VER: Nuevo aumento de ONP podría llegar a S/1.250: conoce los requisitos y quiénes serían los beneficiarios

¿Cuáles son los números para comunicarse con las agencias AFP?

Debido al aumento de consultas por retiros y trámites previsionales, las AFP reforzaron sus canales de atención remota como principal vía de contacto con los afiliados. Estas líneas permiten resolver dudas sobre desembolsos, estado de solicitudes, aportes y pensiones, especialmente en un contexto marcado por el cierre de algunas agencias y la atención presencial limitada en distintas zonas del país.

De acuerdo con las páginas oficiales que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones del Perú (AFP), los afiliados pueden comunicarse a través de los siguientes canales de atención:

  • AFP Integra: 01 513-5050
  • AFP Profuturo: 01 391-3636
  • AFP Hábitat: 01 230- 2200
  • AFP Prima: 01 615-7272
  • Asociación de AFP: WhatsApp 975 736 784
  • SBS: número de contacto para consultas 0800-10840

PUEDES VER: Últimos días del retiro AFP 2025: afiliados aún pueden solicitar hasta S/21.400 en la etapa libre del proceso

¿Cuál es el horario de atención de las AFP?

Los horarios de atención de las AFP varían según el canal. Para trámites digitales, como los retiros, suelen atender de lunes a viernes, de 8.00 a. m. a 6.00 p. m. En el caso de las agencias y centros de atención telefónica, los horarios son más reducidos: por lo general, de 9.00 a. m. a 6.00 p. m., y hasta las 5.00 p. m. los viernes. Se recomienda verificar los horarios directamente con cada AFP (Integra, Hábitat, Prima o Profuturo), tanto para atención presencial como telefónica.

