Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Partidos de hoy, viernes 13 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de Bundesliga, LaLiga de España, Ligue 1, Serie A y el inicio de la fecha 7 de la Liga 1 2026.

Programación de los partidos de hoy, viernes 13 de marzo. Foto: composición de LR/FC Cajamarca/Torino FC
Programación de los partidos de hoy, viernes 13 de marzo. Foto: composición de LR/FC Cajamarca/Torino FC

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 13 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con el inicio de una nueva jornada en la Liga 1, Europa (Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Serie A) y Sudamérica (Copa Libertadores Sub-20) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En el campeonato peruano, FC Cajamarca y Comerciantes Unidos se ven las caras en el inicio de la fecha 7 del Torneo Apertura. Por la Libertadores Sub-20, Flamengo vs Independiente Medellín se enfrentan en uno de los partidos más atractivos.

PUEDES VER: Christofer Gonzales explicó porqué decidió 'picar' la pelota en definición por penales de Copa Libertadores: "Ya lo tenía pensado"

lr.pe

Partidos de la Liga 1 HOY

  • FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Bundesliga HOY

  • Borussia M’gladbach vs St. Pauli
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Alavés vs Villarreal
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Partidos de la Ligue 1 HOY

  • Marsella vs Auxerre
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Serie A HOY

  • Torino vs Parma
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Partidos de la Copa Libertadores Sub-20 HOY

  • Estudiantes Mérida vs Bolívar
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Flamengo vs Independiente Medellín
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
