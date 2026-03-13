Partidos de hoy, viernes 13 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 13 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con el inicio de una nueva jornada en la Liga 1, Europa (Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Serie A) y Sudamérica (Copa Libertadores Sub-20) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En el campeonato peruano, FC Cajamarca y Comerciantes Unidos se ven las caras en el inicio de la fecha 7 del Torneo Apertura. Por la Libertadores Sub-20, Flamengo vs Independiente Medellín se enfrentan en uno de los partidos más atractivos.

Partidos de la Liga 1 HOY

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Bundesliga HOY

Borussia M’gladbach vs St. Pauli

Hora: 2.30 p. m.

Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Partidos de LaLiga de España HOY

Alavés vs Villarreal

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Partidos de la Ligue 1 HOY

Marsella vs Auxerre

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Serie A HOY

Torino vs Parma

Hora: 2.45 p. m.

Canal: ESPN / Disney Plus Premium

Partidos de la Copa Libertadores Sub-20 HOY