Año Nuevo 2026 impulsará el turismo interno: peruanos gastarían un promedio de S/539 en viajes
Viajes por Navidad y Año Nuevo tendrían un impacto económico de US$294 millones, según Mincetur. El 62% del total de visitas internos se realizaría durante las celebraciones por la culminación del 2025.
Restan pocos días para que finalice el 2025 y los peruanos ya aprovechan los días libres para viajar al interior del país. Según un estudio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los turistas nacionales realizarían un gasto promedio de S/539 por fin de año, con una permanencia proyectada de cuatro noches.
Uno de los lugares preferidos es Lima Metropolitana, ya que representa el 54,1% de los viajes internos, frente al 45,9% que registran las regiones. Si sumamos la Navidad, alrededor de 2,1 millones de turistas se movilizarán en las fiestas y generarían un impacto económico cercano a los US$294 millones.
“De este total, el 38% correspondería a quienes viajen durante las festividades navideñas y el 62% a quienes lo hagan en el marco de las celebraciones por Fin de Año. Este importante movimiento contribuirá de manera positiva a dinamizar la economía del país y de las regiones elegidas como destinos”, explicó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.
Es importante precisar que, el gobierno decidió declarar como feriados el jueves 1 de enero por Año Nuevo. Asimismo, los trabajadores del sector público podrán gozar de días no laborables el viernes 26 de diciembre y el de 2 de enero. Ambos se sumarán a los fines de semana del 27 al 28 del último mes del año, así como del 3 al 4 de enero del 2026.
Año Nuevo 2026: destinos más visitados
El estudio del Mincetur revela también que, durante el feriado por Año Nuevo, los destinos más visitados serían Lima (17,3%), Arequipa (14,1%), Ica (9,6%), Áncash (7,7%), Cusco (7%), Lambayeque (6%), La Libertad (5,3%), Piura (5%), Ucayali (3,9%) y Ayacucho (3,7%), entre otros.
La principal motivación para viajar en estas fechas continuaría siendo la visita a familiares y amigos (70,6%). No obstante, se notaría un incremento en los viajes por razones recreativas (27,5%), especialmente entre los habitantes de Lima Metropolitana, donde esta cifra alcanzaría el 32,4%, frente al 21,8% registrado en otras ciudades.
Por otro lado, la elección del destino estaría influenciada centralmente por el buen clima (53,5%), la presencia de familiares o el deseo de regresar (38,3%) y la cercanía del lugar (34,1%). En lo que respecta al transporte, el 65,3% utilizaría la vía interprovincial, el 15,6% elegiría un vehículo propio, el 9,1% se trasladaría en avión y el 10% optaría por otros medios.
En cuanto al alojamiento, el lugar más común sería la casa de familiares o amigos (80,1%), seguido de hostales (7,5%) y hoteles de 1 o 2 estrellas (6,5%). Finalmente, en el feriado por Año Nuevo predominarían los viajes en familia (37,6%), aunque, de igual forma, habría un porcentaje significativo de viajes individuales (20,4%) y en pareja (20,1%).
Proyecciones hacia el 2026
De acuerdo con la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, su sector estima recibir aproximadamente a 4,4 millones de visitantes en el 2026. De ser confirmada esta proyección, el turismo receptivo estaría alcanzando los niveles previos a la pandemia de la COVID-19.
“Para el 2026 esperamos incrementar el número de turistas, estamos pensando en aproximadamente cuatro millones 400.000 turistas. Es una proyección moderada porque todavía estamos por cerrar este año y estamos trabajando las proyecciones”, refirió durante una visita que hizo al emporio comercial de Gamarra.
Hasta la actualidad, 3 millones 810.219 visitantes internacionales arribaron a nuestro país entre enero y noviembre. Dicha cifra evidencia un incremento interanual de 4,5% y una recuperación de 78,6% respecto al mismo periodo del 2019.