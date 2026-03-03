La caída de Facebook ha sorprendido a varios usuarios que intentaban iniciar sesión sin éxito. | Foto: composición LR/Expsansión/RedesZone

La caída de Facebook ha sorprendido a varios usuarios que intentaban iniciar sesión sin éxito. | Foto: composición LR/Expsansión/RedesZone

Alrededor de las 3:30 p.m., miles de usuarios comenzaron a experimentar problemas en Facebook, especialmente al intentar iniciar sesión, actualizar el 'feed' o cargar la aplicación con normalidad. A raíz de esta caída a nivel mundial, la incidencia de fallas se ha registrado en la plataforma Down Detector y ha dejado a muchas personas sin poder publicar, comentar o dar “me gusta”.

Los quejas masivas de los usuarios por la caída de Facebook

De acuerdo con la actualización oficial de Meta Status, los problemas que se han registrado afecta masivamente a la creación, edición, entrega y visualización de reportes de anuncios en Ads Manager. Además, incluye toda la web de Facebook, tanto cuentas personales, grupos como páginas de negocio.

TE RECOMENDAMOS TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

Debido a estas fallas técnicas, diversas campañas publicitarias podrían no estar siendo visualizadas correctamente por el público objetivo, lo que afecta directamente el rendimiento de las estrategias digitales y la ejecución de los presupuestos destinados a la publicidad en la plataforma.

Otro de los problemas detectados está relacionado con los reportes publicitarios. Algunos usuarios no pueden acceder ni visualizar correctamente las métricas de rendimiento, lo que afecta directamente el desempeño de las estrategias digitales y los presupuestos publicitarios.

¿Cuál es la razón principal por la que se ha reportado una caída mundial en Facebook?

Hasta el momento, Meta no ha detallado las causas técnicas del problema ni ha proporcionado un tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio, incluidas las cuentas personales. Por ello, la compañía ha señalado que sus equipos de ingeniería ya están trabajando para resolver la incidencia lo antes posible y restaurar la navegación en la red social.