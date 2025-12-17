Reinfo hasta fines de 2026: Congreso ratifica dictamen que amplia proceso de formalización minera

La vigencia del proceso de formalización se extenderá hasta el 31 de diciembre del 2026. Foto: composición LR/Congreso/MelissaLanda

Historia repetida. Con 13 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta que entre en vigor la esperada Ley Mape. De esta forma, el Parlamento mantiene abierta una vez más esta especie de licencia sin caducidad que se ha convertido en un escudo de impunidad para la minería ilegal.

Una vez que esté lista la autógrafa de ley, el presidente José Jerí dispondrá de 15 días hábiles para promulgarla en el diario oficial El Peruano. Por lo pronto, sus declaraciones previas apuntan a una conformidad con la decisión de los congresistas, ya que no se realizaron cambios al dictamen de la Comisión de Energía y Minas y se mantuvieron los aportes del Poder Ejecutivo.

Además de autorizar una prórroga adicional de un año, la norma ordena un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, coordinado por el INEI junto con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ingemmet, así como el sinceramiento obligatorio de ubicación georreferenciada por parte de los titulares y la transferencia del acervo documentario desde los gobiernos regionales al Minem.

