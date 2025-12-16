ExpoVida Lima 2025: del campo al Parque Kennedy, historias de cambio que saben a café y cacao

El evento reúne a más de 30 organizaciones de diez regiones, que presentan una variada oferta de productos sostenibles.

ExpoVida Lima 2025, organizada por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), reunió a 33 organizaciones productivas de distintas regiones del Perú que hoy apuestan por economías lícitas y sostenibles.

“ExpoVida es la feria con la que cerramos el año. Queremos mostrar el trabajo de personas que apostaron por el cambio”, explicó Yanis Zábala, asistente de gerencia de Devida. En esta edición participaron productores de café, cacao y sabores diversos provenientes de San Martín, Ucayali, Huánuco, Junín, Amazonas, Ayacucho, Pasco, Cusco y Puno.

La oferta fue amplia y poco convencional: panetones elaborados con harina de plátano y miel, chocolates con alto contenido de cacao, mermeladas de frutas amazónicas, mieles, néctares, helados artesanales y cafés especiales, varios de ellos ganadores en concursos de calidad como la Taza de Excelencia.

Huánuco: una explosión de chocolate

Entre los expositores estuvo Chocopasión Perú, organización de Tingo María, Huánuco, dedicada a la producción de cacao desde hace más de 13 años. Su representante, Enrique, destacó que la cooperativa está conformada actualmente por 89 socios y nació gracias al impulso inicial de 40 mujeres.

“Este es un cambio alternativo que hemos tenido. Nuestra organización es fruto del esfuerzo de mujeres que iniciaron este proyecto”, señaló.

Chocopasión Perú, organización dedicada a la producción de cacao en Tingo María. Créditos: Francisco Erazo - URPI/LR

Entre sus productos más demandados figura un chocolate al 60 % con aguaymanto, considerado su “chocolate bandera”, así como una tableta al 75 % con sal amazónica que ha obtenido medallas de bronce en concursos internacionales en París.

Café de altura con proyección internacional

Desde el distrito de Cholón, en Huánuco, la Cooperativa Agraria Montaña Verde presentó cafés especiales cultivados entre los 1,500 y 2,000 metros sobre el nivel del mar.

Alcider, representante de la cooperativa, explicó que las condiciones geográficas de la zona permiten obtener granos de alta calidad mediante cosechas selectivas, fermentaciones controladas y secado lento.

“Son cafés que apuntan a altos puntajes y a clientes que buscan perfiles especiales”, indicó. La marca Aromas de Montaña ya proyecta su crecimiento hacia mercados nacionales e internacionales, y encuentra en ExpoVida una plataforma clave para dar a conocer el café de Juanjuí y posicionarlo fuera de su región.

Una cadena de apoyo para productores regionales

Devida no solo acompaña a los productores en la venta final. Según explicó Zábala, el trabajo incluye asistencia técnica, capacitaciones y fortalecimiento de capacidades durante todo el año, siendo la comercialización el último eslabón de la cadena.

“Cuando el público compra estos productos, contribuye directamente a una economía lícita que beneficia a las familias y a sus comunidades”, señaló.

El impacto es tangible: en su edición anterior, ExpoVida Lima generó más de S/134 mil en ventas, mientras que a nivel nacional las ferias impulsadas por Devida superaron S/1.14 millones en movimiento económico.

ExpoVida Lima 2025 cerró con stands casi vacíos y productores satisfechos. Señal clara de que el desarrollo alternativo no solo se cuenta: se prueba, se consume y, sobre todo, se sostiene en el tiempo.