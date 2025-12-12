Dueños de food trucks recibirán apoyo del Estado: nueva ley formalizará el negocio de vehículos gastronómicos

La norma autoriza que gobiernos locales otorguen licencias para operar estos vehículos gastronómicos. | Foto: Andina | Composición: LR

La norma autoriza que gobiernos locales otorguen licencias para operar estos vehículos gastronómicos. | Foto: Andina | Composición: LR

El Congreso publicó recientemente la Ley N.º 32524, que promueve la formalización y el fortalecimiento de negocios de vehículos gastronómicos —también conocidos como food trucks— en el Perú. La norma tiene como objetivo principal propiciar la inclusión y el desarrollo económico de los vehículos que comercializan comidas y bebidas en la vía pública.

Food trucks en el Perú: formalización será otorgada por gobiernos locales

La ley N.º 32524, publicada el último 12 de diciembre en ‘El Peruano’, aplica a emprendimientos “cuya actividad económica se realice en vehículos motorizados y no motorizados, denominados ‘vehículos gastronómicos’, que han sido acondicionados para la preparación, cocción y comercialización de comidas y bebidas saludables en la vía pública”. Los también llamados food trucks, acorde a la norma, no deberían representar riesgos a la garantía de los productos ofrecidos para el cliente.

Los ministerios de la Producción, de Salud y de Transportes y Comunicaciones, bajo este contexto, han autorizado el uso de dichos vehículos. No obstante, es necesario que los gobiernos locales otorguen autorizaciones municipales para que los food trucks operen dentro de su jurisdicción.

¿Cuáles son las autorizaciones para el uso de food trucks en el Perú?

Acorde a la norma, dentro de las autorizaciones para utilizar vehículos gastronómicos se encuentran:

El establecimiento de condiciones técnicas mínimas de los food trucks para operar, según los ministerios de la Producción, de Salud y de Transportes y Comunicaciones.

mínimas de los food trucks para operar, según los ministerios de la Producción, de Salud y de Transportes y Comunicaciones. La certificación de vehículos que han pasado la revisión técnica de acondicionamiento, conforme a sus directivas, para garantizar la seguridad y salubridad de los food trucks, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Una autorización municipal para que los food trucks operen dentro de las jurisdicciones correspondientes, según gobiernos locales.

¿Cuáles son los lineamientos para promover el uso de food trucks en el Perú?

La norma indica textualmente que, dentro de los lineamientos más importantes al promover la formalización de los vehículos gastronómicos, se encuentran: