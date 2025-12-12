HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Dueños de food trucks recibirán apoyo del Estado: nueva ley formalizará el negocio de vehículos gastronómicos

Los ministerios de la Producción, Salud y Transportes y Comunicaciones son parte de esta iniciativa que busca brindar facilidades para emprendedores.

La norma autoriza que gobiernos locales otorguen licencias para operar estos vehículos gastronómicos.
La norma autoriza que gobiernos locales otorguen licencias para operar estos vehículos gastronómicos. | Foto: Andina | Composición: LR

El Congreso publicó recientemente la Ley N.º 32524, que promueve la formalización y el fortalecimiento de negocios de vehículos gastronómicos —también conocidos como food trucks— en el Perú. La norma tiene como objetivo principal propiciar la inclusión y el desarrollo económico de los vehículos que comercializan comidas y bebidas en la vía pública.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Bono para trabajadores del sector público, según Ley de Presupuesto: monto, requisitos y cómo acceder

lr.pe

Food trucks en el Perú: formalización será otorgada por gobiernos locales

La ley N.º 32524, publicada el último 12 de diciembre en ‘El Peruano’, aplica a emprendimientos “cuya actividad económica se realice en vehículos motorizados y no motorizados, denominados ‘vehículos gastronómicos’, que han sido acondicionados para la preparación, cocción y comercialización de comidas y bebidas saludables en la vía pública”. Los también llamados food trucks, acorde a la norma, no deberían representar riesgos a la garantía de los productos ofrecidos para el cliente.

TE RECOMENDAMOS

Medicinas infladas: el cártel que destapó INDECOPI | #Econow CON EDUARDO RECOBA

Los ministerios de la Producción, de Salud y de Transportes y Comunicaciones, bajo este contexto, han autorizado el uso de dichos vehículos. No obstante, es necesario que los gobiernos locales otorguen autorizaciones municipales para que los food trucks operen dentro de su jurisdicción.

PUEDES VER: Congreso: Es necesaria la corrección de la Ley del IGV e ISC respecto al impuesto selectivo al consumo para las apuestas online

lr.pe

¿Cuáles son las autorizaciones para el uso de food trucks en el Perú?

Acorde a la norma, dentro de las autorizaciones para utilizar vehículos gastronómicos se encuentran:

  • El establecimiento de condiciones técnicas mínimas de los food trucks para operar, según los ministerios de la Producción, de Salud y de Transportes y Comunicaciones.
  • La certificación de vehículos que han pasado la revisión técnica de acondicionamiento, conforme a sus directivas, para garantizar la seguridad y salubridad de los food trucks, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
  • Una autorización municipal para que los food trucks operen dentro de las jurisdicciones correspondientes, según gobiernos locales.

PUEDES VER: Sunarp: promulgan ley que autoriza nueva escala salarial y fijan plazos para su aplicación

lr.pe

¿Cuáles son los lineamientos para promover el uso de food trucks en el Perú?

La norma indica textualmente que, dentro de los lineamientos más importantes al promover la formalización de los vehículos gastronómicos, se encuentran:

  • Promover la asociatividad y la formalización de los emprendedores que utilizan vehículos gastronómicos.
  • Promover incentivos para los emprendedores que utilizan vehículos gastronómicos.
  • Promover procedimientos con plazos breves para el inicio de la actividad comercial de los vehículos gastronómicos.
  • Promover la producción y la comercialización de vehículos gastronómicos.
Notas relacionadas
Congreso aprueba ingreso de tropas estadounidenses en territorio peruano durante todo el 2026

Congreso aprueba ingreso de tropas estadounidenses en territorio peruano durante todo el 2026

LEER MÁS
Congreso: plantean amnistía a favor de Pedro Castillo tras ser sentenciado por conspiración para la rebelión

Congreso: plantean amnistía a favor de Pedro Castillo tras ser sentenciado por conspiración para la rebelión

LEER MÁS
Congreso: plantean prisión para quienes manipulen elecciones con bots y cuentas falsas

Congreso: plantean prisión para quienes manipulen elecciones con bots y cuentas falsas

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

Aduanas lanza remate navideño: repuestos de vehículos, parlantes, case de celular y más en subasta virtual 2025

LEER MÁS
Fonavi lista 22: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde el jueves 18 de diciembre, los detalles

Fonavi lista 22: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde el jueves 18 de diciembre, los detalles

LEER MÁS
Trabajadores de Petroperú exigen claridad sobre posible venta de edificio que tendría injerencia del MEF

Trabajadores de Petroperú exigen claridad sobre posible venta de edificio que tendría injerencia del MEF

LEER MÁS
Perú recibe apoyo de Francia para construir miles de viviendas sostenibles con una inversión de 375 millones de euros

Perú recibe apoyo de Francia para construir miles de viviendas sostenibles con una inversión de 375 millones de euros

LEER MÁS
Fonavi: se viene nuevo pago de lista 22, pero más de medio millón no ha recibido ni un sol

Fonavi: se viene nuevo pago de lista 22, pero más de medio millón no ha recibido ni un sol

LEER MÁS
Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pol Deportes sigue dejando huella en España: narró mítico gol de Lionel Messi para LaLiga

Así salió María Corina Machado de Venezuela para viajar a Oslo y recibir el premio Nobel, según el WSJ

¿Cómo votar desde Estados Unidos en las elecciones de Chile 2025 por Jeannette Jara o José Antonio Kast?

Economía

BCRP: economía peruana puede crecer más de 3,2% por condiciones internacionales "muy favorables"

Minería en Perú: Minem prevé la puesta en marcha de 21 proyectos mineros hasta el 2032

Flybondi, la aerolínea argentina de bajo costo, ya ofrece la primera ruta directa entre Lima y Puerto Iguazú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP sobre ley que obliga a TV Perú a transmitir el Pleno del Congreso: "Funciona como una franja electoral gratuita"

Otro retroceso del Congreso: más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025