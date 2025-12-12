Dueños de food trucks recibirán apoyo del Estado: nueva ley formalizará el negocio de vehículos gastronómicos
Los ministerios de la Producción, Salud y Transportes y Comunicaciones son parte de esta iniciativa que busca brindar facilidades para emprendedores.
- Fonavi lista 22: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde el jueves 18 de diciembre
- Precio del Dólar en Perú HOY, viernes 12 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio
El Congreso publicó recientemente la Ley N.º 32524, que promueve la formalización y el fortalecimiento de negocios de vehículos gastronómicos —también conocidos como food trucks— en el Perú. La norma tiene como objetivo principal propiciar la inclusión y el desarrollo económico de los vehículos que comercializan comidas y bebidas en la vía pública.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
PUEDES VER: Bono para trabajadores del sector público, según Ley de Presupuesto: monto, requisitos y cómo acceder
Food trucks en el Perú: formalización será otorgada por gobiernos locales
La ley N.º 32524, publicada el último 12 de diciembre en ‘El Peruano’, aplica a emprendimientos “cuya actividad económica se realice en vehículos motorizados y no motorizados, denominados ‘vehículos gastronómicos’, que han sido acondicionados para la preparación, cocción y comercialización de comidas y bebidas saludables en la vía pública”. Los también llamados food trucks, acorde a la norma, no deberían representar riesgos a la garantía de los productos ofrecidos para el cliente.
TE RECOMENDAMOS
Medicinas infladas: el cártel que destapó INDECOPI | #Econow CON EDUARDO RECOBA
Los ministerios de la Producción, de Salud y de Transportes y Comunicaciones, bajo este contexto, han autorizado el uso de dichos vehículos. No obstante, es necesario que los gobiernos locales otorguen autorizaciones municipales para que los food trucks operen dentro de su jurisdicción.
PUEDES VER: Congreso: Es necesaria la corrección de la Ley del IGV e ISC respecto al impuesto selectivo al consumo para las apuestas online
¿Cuáles son las autorizaciones para el uso de food trucks en el Perú?
Acorde a la norma, dentro de las autorizaciones para utilizar vehículos gastronómicos se encuentran:
- El establecimiento de condiciones técnicas mínimas de los food trucks para operar, según los ministerios de la Producción, de Salud y de Transportes y Comunicaciones.
- La certificación de vehículos que han pasado la revisión técnica de acondicionamiento, conforme a sus directivas, para garantizar la seguridad y salubridad de los food trucks, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Una autorización municipal para que los food trucks operen dentro de las jurisdicciones correspondientes, según gobiernos locales.
PUEDES VER: Sunarp: promulgan ley que autoriza nueva escala salarial y fijan plazos para su aplicación
¿Cuáles son los lineamientos para promover el uso de food trucks en el Perú?
La norma indica textualmente que, dentro de los lineamientos más importantes al promover la formalización de los vehículos gastronómicos, se encuentran:
- Promover la asociatividad y la formalización de los emprendedores que utilizan vehículos gastronómicos.
- Promover incentivos para los emprendedores que utilizan vehículos gastronómicos.
- Promover procedimientos con plazos breves para el inicio de la actividad comercial de los vehículos gastronómicos.
- Promover la producción y la comercialización de vehículos gastronómicos.