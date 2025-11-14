HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Economía

BCR estima que la economía del Perú habría crecido un 3.3% en el tercer trimestre del 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anunció que la economía del país habría crecido un 3,3% en el tercer trimestre de 2023, impulsada por la inversión privada y el consumo nacional.

Según el BCRP, la economía peruana habría tenido un crecimiento del 3.3%.
Según el BCRP, la economía peruana habría tenido un crecimiento del 3.3%. | Foto: composición LR/Gemini/AmericaMalls & Retail

El Banco Central de Reserva (BCRP) anunció que la economía peruana habría crecido un 3,3% en el tercer trimestre del presente año (julio, agosto y septiembre). Este resultado refleja el impacto positivo de la inversión privada y el consumo a nivel nacional, además de consolidar al país como una de las economías más estables de Sudamérica.

De acuerdo con el gerente central de Estudios Económicos del BCR, Adrián Armas, el panorama actual de la economía peruana es estable. Foto: BBC

De acuerdo con el gerente central de Estudios Económicos del BCR, Adrián Armas, el panorama actual de la economía peruana es estable. Foto: BBC

Las proyecciones del Banco Central de Reserva (BCRP) para lo que resta del 2025

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el país ha estimado un posible crecimiento del PBI al 3.3% en el tercer trimestre del 2025. Sin embargo, cabe recordar que el dato oficial de estos números será publicado mañana el 15 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

“Para este tercer trimestre estaríamos proyectando un crecimiento del PBI del orden de 3.3%”, manifestó el gerente central de Estudios Económicos del BCR, Adrián Armas.

Los siguientes indicadores a tener en cuenta según el funcionario del BCRP

De acuerdo con los indicadores de consumo e inversión, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, señaló el crecimiento de estos sectores, con énfasis en el aumento de las importaciones de bienes de capital y en la recuperación del sector construcción.

“Los indicadores de inversión privada muestran un mayor crecimiento en lo que va del año, tanto por el aumento de las importaciones de bienes de capital como por la recuperación del sector construcción, lo cual se refleja en la evolución del consumo interno de cemento”, explicó.

Con respecto al consumo, agregó: “Los indicadores vinculados al consumo evidencian un crecimiento más sólido este año. El empleo formal privado se ha expandido entre 7,7% y 6%, y la masa salarial también muestra una evolución relevante”.

Por otro lado, el reporte oficial de inflación será publicado el próximo mes, y a partir de sus resultados se evaluará si el crecimiento económico del Perú ha sido realmente favorable.

“Las proyecciones del Banco Central de Reserva (para todo el 2025) se presentan el próximo mes en el Reporte de Inflación y ahí se verá si es que habrá o no una revisión en el crecimiento del PBI, porque para esa fecha tendremos más información de cómo va la economía”, dijo.

El panorama actual de la economía peruana

Al referirse al panorama actual de la economía peruana, el economista precisó que, durante el mes de octubre, la mayoría de los indicadores se mantuvo estable, por lo que las expectativas en torno a la actividad económica siguen siendo optimistas.

“Casi todos los indicadores de la situación actual y expectativas se mantuvieron en el tramo optimista, luego de tres años y medio en que la confianza empresarial se ubicó de manera consecutiva en un tramo pesimista, pero ya desde mediados del año pasado estamos claramente en un entorno de alta confianza de los empresarios”, sostuvo.

