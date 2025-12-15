HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Pago extra de Navidad: ¿cómo calcular los montos adicionales por EsSalud y EPS en tu gratificación?

Además de este beneficio, los trabajadores reciben un pago adicional equivalente al aporte a EsSalud o a una EPS, asumido por el empleador. Esto representa un incremento directo en el monto final que se deposita en diciembre.

Descubre cómo percibir un ingreso mayor en diciembre al calcular correctamente el pago adicional de la gratificación de Navidad, un beneficio que incluye el monto equivalente al aporte a EsSalud o a una EPS.
Foto: composición LR/ESAN/EsSalud/Certus

La gratificación, conocida popularmente como el ‘sueldo extra’ que se entrega en julio y diciembre, está destinada a beneficiar a las y los trabajadores de empresas privadas y de algunas entidades públicas, como EsSalud. Este beneficio se otorga en función del salario percibido, siempre que la persona haya trabajado de forma continua durante los seis meses completos previos al pago.

Por otro lado, si te encuentras en planilla por menos de un mes en las fechas en que se realiza el pago de la gratificación, es común que el monto correspondiente se acumule para el siguiente periodo. Cabe recordar que este beneficio se deposita en julio y diciembre.

Foto: Rímac Seguros

Foto: Rímac Seguros

¿Cuánto de gratificación es lo que percibirá el trabajador formal según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)?

De acuerdo con información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la gratificación será del 6,75% si se ha aportado a una EPS o del 9% si el aporte fue a EsSalud. En caso de que una persona gane el sueldo mínimo (S/1.130), este extra será de S/76.28 (EPS) o S/101.70 (EsSalud). Para calcularlo, basta con aplicar el porcentaje correspondiente al salario recibido.

Sin embargo, si las y los trabajadores perciben salarios variables, la gratificación se calculará de forma proporcional, en función del tiempo efectivamente trabajado y del promedio de las remuneraciones recibidas durante el período correspondiente.

  • Con un sueldo de S/1.500, el trabajador percibirá un adicional de S/135 si está afiliado a EsSalud, o S/101.25 en caso cuente con una EPS.
  • Para quienes ganan S/2.000, el monto extra será de S/180 por EsSalud, mientras que con EPS el beneficio asciende a S/135.
  • Si el ingreso mensual es de S/2.500, el adicional alcanza los S/225 mediante EsSalud, o S/168.75 si se aporta a una EPS.
  • Con un salario de S/3.000, se suman S/270 adicionales por EsSalud, o S/202.50 en el caso de una EPS.
  • Para sueldos de S/4.000, el extra llega a S/360 a través de EsSalud, mientras que con EPS corresponde S/270.

En el caso de remuneraciones de S/5.000, el beneficio adicional será de S/450 por EsSalud, o S/337,50 si el trabajador está afiliado a una EPS.

¿Cómo se calcula la gratificación?

Para hacer correctamente el cálculo de la gratificación se debe sumar los ingresos brutos (el sueldo sin considerar los descuentos de ley) de los meses trabajados, dividirlo entre 6 y agregarle un porcentaje, según el tipo de seguro de salud en el cual te encuentres inscrito.

¿Quiénes reciben el pago de la gratificación?

El monto que recibe cada empleado varía según su régimen y tiempo laborado, por lo que resulta útil conocer cómo calcular la gratificación para verificar que el depósito realizado por el empleador sea correcto.

Los trabajadores que están a la espera del pago de las gratificaciones son aquellos que cumplen las siguientes condiciones:

  • Trabajadores sujetos a régimen privado
  • Trabajadores de pequeñas empresas, tienen derecho a la mitad de una gratificación regular en los meses correspondientes (julio y diciembre)
  • Trabajadores del régimen agrario
  • Trabajadores de las entidades públicas bajo el régimen laboral de actividad privada.
