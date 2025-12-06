HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Economía

Petroperú: directorio nombra a Gustavo Villa como nuevo gerente general de petrolera estatal

Tras intentos fallidos, el directorio de Petroperú logró designar a su nuevo gerente general. El ingeniero Gustavo Villa reemplazará a José Manuel Rodríguez, quien estuvo más de cinco semanas en el cargo.

Tres candidatos fueron evaluados por el directorio de Petroperú. Solo Gustavo Villa sorteó los filtros y se convirtió en el nuevo gerente general. Foto: Petroperú
Tres candidatos fueron evaluados por el directorio de Petroperú. Solo Gustavo Villa sorteó los filtros y se convirtió en el nuevo gerente general. Foto: Petroperú

Siguen los cambios en Petroperú. Esta vez, el directorio de la empresa estatal decidió remover al Gerente General (GG), José Manuel Rodríguez, y nombrar en su lugar a Gustavo Villa Mora. La designación se hizo oficial mediante el Acuerdo N.º 142-2025-PP, que está publicada en Hechos de Importancia de la Superintendencia de Mercado de Valores.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Fuentes de este diario confirmaron que se dieron hasta tres intentos para hacer efectiva esta modificación, lo que refleja una pugna por el control de Petroperú. En primer orden, el lunes 1 de diciembre se buscó el nombramiento temporal de Arturo Rodríguez, actual Gerente Corporativo de Operaciones, pero una investigación judicial -que será revisada en segunda instancia- lo sacó de carrera.

TE RECOMENDAMOS

El impuesto invisible que ENCARECE tu vida: Monopolios y oligopolios en Perú | #ECONOW

PUEDES VER: Petroperú: Óscar Zapata dejó de ser director independiente en petrolera tras solo dos semanas en el cargo

lr.pe

En segundo lugar, Iván Montoya, asesor tributario de la petrolera estatal vinculado al exgerente general Hugo Chávez, fue descartado al día siguiente por el directorio, ya que no cumplía con los requisitos establecidos por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe). No obstante, el destino de Gustavo Villa fue diferente al de los demás y se convirtió en el nuevo GG.

Ha trascendido que los tres candidatos evaluados por el directorio de Petroperú son del entorno de Óscar Vera, quien fue gerente general de Petroperú y mano derecha del presidente saliente Alejandro Narváez. Los cambios en curso empezaron a acentuarse durante el gobierno de José Jerí, que en la quincena de noviembre, renovó la plana mayor de la estatal y ahora, vuelve a la carga, con nuevas designaciones.

PUEDES VER: Petroperú inicia segunda convocatoria internacional para elegir a empresa que liderará su reestructuración

lr.pe

Petroperú: ¿Quién es Gustavo Villa, el nuevo gerente general?

De acuerdo con la información proporcionada por Petroperú, Gustavo Adolfo Villa es el nuevo Gerente General a partir del 6 de diciembre del 2025. Es un ingeniero petroquímico graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y posee un MBA de ESAN, con especialización en Gestión de Energía. Su último cargo en la petrolera estatal fue el de gerente de Operaciones Talara.

Además, ha complementado su formación con un programa de especialización en Finanzas (PAE – ESAN) y en Gestión de Proyectos por la Universidad de Piura, lo que le ha permitido consolidar un perfil interdisciplinario enfocado en la operación y en la toma de decisiones estratégicas.

"Con esta designación, Petroperú continúa impulsando una estructura directiva orientada a la eficiencia operativa, al fortalecimiento de los procesos internos y a la toma de decisiones alineadas con las prioridades de la empresa y del país", refirieron desde el directorio liderado por Luis Canales Gálvez.

Más cambios en Petroperú

El pasado 3 de diciembre se hizo oficial el nombramiento de Edilfredo Elías More Bayona como nuevo integrante del directorio de Petroperú. A partir de este ingreso se completó la plana mayor de la petrolera estatal que tenía un lugar vacante, pero no fue la única "movida". Días atrás también se había hecho efectiva la salida de Óscar Zapata.

El actual presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras) fue reemplazado como director independiente por Raúl Jaime Anccasi el 28 de noviembre de 2025. Además de More y Ancassi, el directorio lo completan: Luis Alberto Canales Gálvez (presidente), Elba Rojas Álvarez de Mares (director), Jesús Ramírez Gutiérrez (director), Néstor Herrera Guerrero (representante de los trabajadores) y Luis Camino Quinde (director suplente de representante de los trabajadores).

Si bien José Manuel Rodríguez Haya asumió la gerencia general de Petroperú desde el sábado 25 de octubre, su paso por dicho cargo fue muy corto. Apenas estuvo casi seis semanas en el cargo hasta que el directorio decidió que retorne a su puesto en la estructura organizacional de la empresa estatal. Ahora, la gerencia general estará bajo el mando de Gustavo Villa.

Notas relacionadas
Petroperú: Óscar Zapata dejó de ser director independiente en petrolera tras solo dos semanas en el cargo

Petroperú: Óscar Zapata dejó de ser director independiente en petrolera tras solo dos semanas en el cargo

LEER MÁS
Petroperú inicia segunda convocatoria internacional para elegir a empresa que liderará su reestructuración

Petroperú inicia segunda convocatoria internacional para elegir a empresa que liderará su reestructuración

LEER MÁS
Pueblo achuar: "derrame de petróleo nos dejó sin agua ni alimentos"

Pueblo achuar: "derrame de petróleo nos dejó sin agua ni alimentos"

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Remate de Adunas en diciembre 2025: adquiere desde S/1 smartphones, parlantes, bicicletas y más electrodomésticos en esta subasta virtual antes de Navidad

Remate de Adunas en diciembre 2025: adquiere desde S/1 smartphones, parlantes, bicicletas y más electrodomésticos en esta subasta virtual antes de Navidad

LEER MÁS
MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
Bono para trabajadores del sector público es oficial: beneficiarios y requisitos en la Ley de Presupuesto 2026

Bono para trabajadores del sector público es oficial: beneficiarios y requisitos en la Ley de Presupuesto 2026

LEER MÁS
Indecopi confirma multa a la UPLA con más de S/40 mil por no enviar links de clases y alterar notas de estudiante en Junín

Indecopi confirma multa a la UPLA con más de S/40 mil por no enviar links de clases y alterar notas de estudiante en Junín

LEER MÁS
Indecopi sanciona a restobar por reproducir música de YouTube y Spotify: uso comercial requiere una licencia especial, según resolución

Indecopi sanciona a restobar por reproducir música de YouTube y Spotify: uso comercial requiere una licencia especial, según resolución

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Economía

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Pago del Fonavi 2025: estos son los próximos beneficiarios que cobrarían la devolución de aportes del nuevo padrón en Perú, vía Banco de la Nación

Herederos de fonavistas fallecidos necesitan estos documentos en diciembre para cobrar aportes en el Banco de la Nación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025