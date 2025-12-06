Tres candidatos fueron evaluados por el directorio de Petroperú. Solo Gustavo Villa sorteó los filtros y se convirtió en el nuevo gerente general. Foto: Petroperú

Tres candidatos fueron evaluados por el directorio de Petroperú. Solo Gustavo Villa sorteó los filtros y se convirtió en el nuevo gerente general. Foto: Petroperú

Siguen los cambios en Petroperú. Esta vez, el directorio de la empresa estatal decidió remover al Gerente General (GG), José Manuel Rodríguez, y nombrar en su lugar a Gustavo Villa Mora. La designación se hizo oficial mediante el Acuerdo N.º 142-2025-PP, que está publicada en Hechos de Importancia de la Superintendencia de Mercado de Valores.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Fuentes de este diario confirmaron que se dieron hasta tres intentos para hacer efectiva esta modificación, lo que refleja una pugna por el control de Petroperú. En primer orden, el lunes 1 de diciembre se buscó el nombramiento temporal de Arturo Rodríguez, actual Gerente Corporativo de Operaciones, pero una investigación judicial -que será revisada en segunda instancia- lo sacó de carrera.

TE RECOMENDAMOS El impuesto invisible que ENCARECE tu vida: Monopolios y oligopolios en Perú | #ECONOW

En segundo lugar, Iván Montoya, asesor tributario de la petrolera estatal vinculado al exgerente general Hugo Chávez, fue descartado al día siguiente por el directorio, ya que no cumplía con los requisitos establecidos por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe). No obstante, el destino de Gustavo Villa fue diferente al de los demás y se convirtió en el nuevo GG.

Ha trascendido que los tres candidatos evaluados por el directorio de Petroperú son del entorno de Óscar Vera, quien fue gerente general de Petroperú y mano derecha del presidente saliente Alejandro Narváez. Los cambios en curso empezaron a acentuarse durante el gobierno de José Jerí, que en la quincena de noviembre, renovó la plana mayor de la estatal y ahora, vuelve a la carga, con nuevas designaciones.

PUEDES VER: Petroperú inicia segunda convocatoria internacional para elegir a empresa que liderará su reestructuración

Petroperú: ¿Quién es Gustavo Villa, el nuevo gerente general?

De acuerdo con la información proporcionada por Petroperú, Gustavo Adolfo Villa es el nuevo Gerente General a partir del 6 de diciembre del 2025. Es un ingeniero petroquímico graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y posee un MBA de ESAN, con especialización en Gestión de Energía. Su último cargo en la petrolera estatal fue el de gerente de Operaciones Talara.

Además, ha complementado su formación con un programa de especialización en Finanzas (PAE – ESAN) y en Gestión de Proyectos por la Universidad de Piura, lo que le ha permitido consolidar un perfil interdisciplinario enfocado en la operación y en la toma de decisiones estratégicas.

"Con esta designación, Petroperú continúa impulsando una estructura directiva orientada a la eficiencia operativa, al fortalecimiento de los procesos internos y a la toma de decisiones alineadas con las prioridades de la empresa y del país", refirieron desde el directorio liderado por Luis Canales Gálvez.

Más cambios en Petroperú

El pasado 3 de diciembre se hizo oficial el nombramiento de Edilfredo Elías More Bayona como nuevo integrante del directorio de Petroperú. A partir de este ingreso se completó la plana mayor de la petrolera estatal que tenía un lugar vacante, pero no fue la única "movida". Días atrás también se había hecho efectiva la salida de Óscar Zapata.

El actual presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras) fue reemplazado como director independiente por Raúl Jaime Anccasi el 28 de noviembre de 2025. Además de More y Ancassi, el directorio lo completan: Luis Alberto Canales Gálvez (presidente), Elba Rojas Álvarez de Mares (director), Jesús Ramírez Gutiérrez (director), Néstor Herrera Guerrero (representante de los trabajadores) y Luis Camino Quinde (director suplente de representante de los trabajadores).

Si bien José Manuel Rodríguez Haya asumió la gerencia general de Petroperú desde el sábado 25 de octubre, su paso por dicho cargo fue muy corto. Apenas estuvo casi seis semanas en el cargo hasta que el directorio decidió que retorne a su puesto en la estructura organizacional de la empresa estatal. Ahora, la gerencia general estará bajo el mando de Gustavo Villa.