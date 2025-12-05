HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Este viernes 5 el MTC volvería a reunirse con las aerolíneas y LAP para definir solución frente a la TUUA de transferencia

Esta convocatoria sigue a avances de la reunión del 3 de diciembre, donde se presentaron propuestas para evitar el cobro de la TUUA.

TUUA tiene previsto aplicarse desde el 7 de diciembre
TUUA tiene previsto aplicarse desde el 7 de diciembre | Foto: composición LR

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través del ministro Aldo Prieto, convocaría una nueva reunión para este viernes 5 de diciembre con representantes de las aerolíneas y del concesionario Lima Airport Partners (LAP), a fin de evaluar alternativas que eviten el inicio del cobro de la TUUA de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, previsto para aplicarse este 7 de diciembre

La programación de esta nueva reunión responde a los avances alcanzados en la sesión de trabajo del 3 de diciembre, en la que el ministro Prieto recibió las propuestas técnicas presentadas por aerolíneas y equipo especializado del MTC.

En dicha instancia, el titular del sector se comprometió a revisar y evaluar estas alternativas en el corto plazo, para determinar una solución frente a este cobro, considerando sus graves impactos en la conectividad del país y la experiencia de los usuarios en el principal terminal aéreo del Perú. 

El proceso se desarrolla en coherencia con lo anunciado por el presidente de la República, José Jerí, quien el pasado 25 de noviembre, afirmó que esta semana el Ejecutivo presentaría “una solución integral y consensuada” para evitar la aplicación de la TUUA de transferencia. 

En este contexto, resulta necesario precisar las recientes declaraciones del concesionario, que podrían dar la impresión de que la afectación se limitaría únicamente a pasajeros extranjeros.

Cómo afecta la TUUA

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, buena parte de las rutas internacionales que conectan al Perú se sostienen gracias al tráfico de pasajeros en conexión.

La aplicación de la TUUA de transferencia incrementaría los costos para estos viajes, poniendo en riesgo la viabilidad de destinos que hoy existen gracias al funcionamiento de Lima como hub

Como representantes del sector aeronáutico, reiteran su disposición de colaborar constructivamente. Asimismo, esperamos que el concesionario muestre voluntad para llegar a un acuerdo y confiamos en que el Ejecutivo tomará las medidas necesarias para resguardar la competitividad del aeropuerto de Lima.

"El tiempo es corto y la decisión que se adopte tendrá efectos inmediatos en el futuro de la conectividad del país", afirman en el comunicado.

