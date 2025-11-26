La Comisión de Economía que preside el congresista Víctor Flores sesionó este miércoles 26 de noviembre para revisar el informe sobre materias específicas relacionadas con el crecimiento económico responsable, las cuales están contenidas en el proyecto de ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Se trata de 24 medidas que fueron validadas por la mayoría de los integrantes de este grupo de trabajo parlamentario, a excepción de 2 de ellas. La primera busca modificar el Código Tributario para regular los intereses aplicables en las devoluciones de pagos indebidos o en exceso, y la segunda plantea cambiar la Ley N° 19173 que establece el régimen de percepciones del IGV, en lo referido a la autorización al MEF para definir nuevos supuestos de riesgo de aplicación excepcional del porcentaje del 10% en la comercialización de bienes.

La decisión fue adoptada con 13 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones. Entre las disposiciones que sí tuvieron la opinión favorable de la Comisión de Economía destacan modificaciones al Código Tributario y a la Ley General de Aduanas, optimizar la gestión y desarrollo de los proyectos bajo las modalidades de Asociación Público Privada (APP) y Proyecto en Activos (PА). entre otras.

"Por lo expuesto, esta comisión recomienda aprobar el presente informe sobre materias específicas consideradas en el proyecto de ley N° 13280-2025/PE, mediante el cual, el Poder Ejecutivo solicita que el Congreso le delegue facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional", por un plazo de sesenta días calendario", sostuvo el titular de la Comisión de Economía.

Pedido de facultades sobre materia económica

Hace dos días, el titular de la PCM, Ernesto Álvarez, acompañado de sus ministros, sustentó ante el Pleno del Congreso el pedido de facultades legislativas para implementar medidas que permitan enfrentar la crisis multidimensional en el país. Dicha propuesta incluye 26 disposiciones sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, así como 8 vinculadas al fortalecimiento institucional.

Pese a que el centro de atención se encuentra en estos rubros, hay también 24 medidas en materia de crecimiento económico responsable. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, son nueve reformas orientadas a fortalecer la recaudación, combatir la evasión, modernizar la gestión aduanera y agilizar la ejecución de inversiones públicas y privadas.

"La actividad económica está expuesta a diversos factores de riesgo que podrían afectar las proyecciones de crecimiento económico para 2025 y 2026. Uno de los principales factores de riesgos es la conflictividad social e inseguridad ciudadana, que podrían deteriorar el clima de negocios, generar interrupciones en la cadena logística, y modificar las decisiones de inversión y consumo (...) En atención al contexto antes indicado y con la finalidad de consolidar las fortalezas macrofiscales y coadyuvar a las acciones adoptadas por el Gobierno para contribuir a un crecimiento económico responsable, se plantean estas medidas", reza la exposición de motivos de la propuesta legislativa.

Si bien el pedido de facultades legislativas cuenta con la opinión favorable de la Comisión de Economía en cuanto a crecimiento, lo cierto es que la decisión final sobre el texto recaerá en la principal comisión dictaminadora que es Constitución, actualmente presidida por el fujimorista Arturo Alegría. Precisamente, dicho grupo de trabajo discutirá este proyecto de ley el próximo viernes 28 de noviembre.