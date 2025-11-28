Oxford Economics proyecta un sol más fuerte y un dólar más bajo hasta 2030

El sol peruano cerraría el 2026 en S/3,56 por dólar, según Oxford Economics. | Foto: generada con IA

El sol peruano no solo ha resistido la inestabilidad política del país, sino que hoy muestra una fortaleza que ha sorprendido incluso a los analistas internacionales. Un reciente informe de Oxford Economics, elaborado por la economista Debora Reyna, señala que los fundamentos económicos del Perú son tan sólidos que la moneda va camino a mantenerse fuerte por varios años.

Nueva proyección del tipo de cambio hacia 2030

Oxford Economics revisó su proyección para el tipo de cambio y ahora espera que el sol sea 7% más fuerte hacia el 2030, llegando a S/3,66 por dólar. Esto significa que, desde hoy, la moneda solo se depreciaría alrededor del 3% en los próximos cinco años, una cifra baja para estándares regionales.

Por qué el sol se ha fortalecido frente al dólar

Perú tiene espaldas financieras para soportar golpes. El informe explica que la fortaleza del sol no es casualidad, puesto que se debe a una combinación de factores:

Modelo BEER (Behavioral Equilibrium Exchange Rate o Tipo de Cambio de Equilibrio de Comportamiento), explica la situación con un cálculo que toma en cuenta los precios internacionales de los productos que el Perú exporta.

Aumento de precios del cobre (25%) y el oro (+50%), que representan casi la mitad de lo que el país vende al mundo, han sido clave.

Buenos “fundamentos” económicos: baja inflación, poca deuda pública, reservas internacionales altas (27% del PBI), y un banco central con buena reputación.

Cómo la inestabilidad política afecta al sol y al dólar

Aunque este año hubo otro presidente destituido —el tercero en cinco años— el sol no se movió. Según el informe, los inversionistas vieron la salida de Dina Boluarte como un hecho aislado y no como un cambio estructural en el país.

Sin embargo, Oxford Economics sí espera presión sobre la moneda entre abril y junio de 2026, cuando se realicen las elecciones presidenciales. Aun así, prevé que el sol se recuperará rápido y cerrará el 2026 en S/3,56 por dólar, más fuerte que lo estimado previamente.

El reporte recuerda que en momentos de incertidumbre, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) suele intervenir para evitar movimientos bruscos del tipo de cambio. Eso pasó, por ejemplo, en 2021 cuando ganó Pedro Castillo y el dólar llegó a S/ 4.00. Para Oxford Economics, el BCRP volverá a actuar si es necesario durante las elecciones de 2026.

Los riesgos que podrían presionar al sol en 2025 y 2026

Aunque el país mantiene una posición fiscal y monetaria sólida, el informe advierte riesgos:

El gasto público ha ido subiendo por medidas populistas.

El cumplimiento de las reglas fiscales 2025-2026 podría verse comprometido.

La estabilidad institucional es clave, especialmente antes de las elecciones.

Para Oxford Economics, el sol peruano seguirá siendo una de las monedas más estables de la región gracias a la combinación de buenos precios de exportación, baja deuda, reservas altas y un banco central confiable.

La política puede generar ruidos en 2026, pero no cambiaría la tendencia de fondo: un sol fuerte en el mediano plazo.