MEF transfiere S/10 millones al Gobierno Regional de Lima para continuar obras de salud y educación

El Gobierno aprobó una transferencia de S/10.361.488,00 a favor del Gobierno Regional de Lima para permitir la continuidad de dos proyectos clave de salud y educación. El dinero proviene de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se otorga porque la Ley de Presupuesto 2025 permite financiar, de manera excepcional, obras que impulsan la reactivación económica.

La medida se formaliza mediante el Decreto Supremo 270-2025-EF, firmado por el presidente José Enrique Jerí Oré, el presidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez y la ministra de Economía y Finanzas Denisse Miralles.

¿Para qué se usará el dinero?

El monto total será destinado a dos proyectos de inversión que ya están en ejecución:

Mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud de Canta Monto: S/7.000.000,00

S/7.000.000,00 Este proyecto busca mejorar la infraestructura y equipamiento del centro de salud del distrito de Canta, en la provincia del mismo nombre. Rehabilitación del local escolar Libertador José de San Martín Monto: S/3.361.488,00

S/3.361.488,00 Se trata de la recuperación del colegio con código local 361643, también ubicado en Lima.

Ambos proyectos cuentan con opinión técnica favorable y con toda la documentación enviada por el Gobierno Regional de Lima al MEF para sustentar la transferencia.

¿De dónde sale el dinero?

Los recursos provienen de la Reserva de Contingencia, una bolsa del Presupuesto Público destinada para gastos urgentes o no previstos. Para usarla, el MEF debe emitir un decreto supremo, lo que se cumplió en este caso.

¿Qué debe hacer ahora el Gobierno Regional?

Según el decreto:

El Gobierno Regional debe aprobar, en un máximo de cinco días , una resolución interna que detalle cómo se distribuirá el dinero.

, una resolución interna que detalle cómo se distribuirá el dinero. Su oficina de presupuesto debe coordinar con el MEF las codificaciones necesarias para registrar las nuevas partidas.

Las unidades ejecutoras deben elaborar las Notas de Modificación Presupuestaria para mover oficialmente los recursos hacia los proyectos.

El uso del dinero es restringido

El decreto advierte que el dinero no puede usarse para ningún otro fin distinto al de continuar con los dos proyectos mencionados. Cualquier desvío sería responsabilidad del Gobierno Regional.