Solicita tu préstamo en el Banco de la Nación y accede a montos de hasta S/100.000 | Foto: Andina/ Composición LR

El Banco de la Nación ofrece alternativas para quienes necesitan cubrir gastos urgentes, pero antes de pedir un préstamo conviene revisar aspectos clave como las tasas de interés, los requisitos básicos y que el proceso se encuentre dentro del marco legal. Esta entidad estatal cuenta con opciones pensadas para atender distintas necesidades de los ciudadanos.

En esta nota se detallan los préstamos que brinda el Banco de la Nación y las condiciones que solicita para acceder a ellos. La información resume los beneficios, los pasos para iniciar el trámite y los criterios que vale la pena considerar antes de solicitar cualquier financiamiento.

Banco de la Nación: opciones de financiamiento para trabajadores y pensionistas

MultiRed clásico y/o convenios

Si trabajas o eres pensionista del sector público y recibes tus ingresos mensuales en el Banco de la Nación, puedes solicitar en cualquier momento un préstamo de libre disponibilidad de hasta S/ 99.999, sujeto a evaluación crediticia. Los plazos disponibles alcanzan hasta 72 meses únicamente para personal nombrado o con contrato indefinido. La TCEA promocional parte desde 11,57% y estará vigente entre el 17 y el 30 de noviembre de 2025. Asimismo, se ofrece una TCEA referencial desde 14,61%, calculada para una TEA de 12,99%.

Préstamo para estudios

Solicita un préstamo de hasta S/ 100.000 con plazos de hasta 60 meses, según tu evaluación crediticia y edad. Si el monto no cubre el costo total del programa educativo, el banco verificará si tienes fondos suficientes en tu cuenta para completar el pago. De no ser así, se comunicará contigo. La TEA es fija en 10,00% y la TCEA parte desde 11,58%. El pago es mensual, con cuotas y fechas fijas, y puedes adelantar pagos total o parcialmente. Consulta aquí las tasas y comisiones aplicables.

Préstamo compra de deuda

Solicita un préstamo de hasta S/ 50.000 con plazos de hasta 60 meses, según evaluación crediticia. La TEA es fija en 9,90% y la TCEA desde 11,48%. El pago es mensual, con cuotas y fechas fijas, y opción de cancelación anticipada. Este préstamo puede otorgarse por única vez con calificación “Normal” o “Problemas Potenciales”; para futuras solicitudes se requerirá calificación “Normal”. El abono de la deuda se realizará por transferencia electrónica o, de no ser posible, mediante cheque de gerencia.

Préstamo descuento planilla

Puedes solicitar un préstamo de hasta S/ 50.000, con plazos de hasta 60 meses, sujetos a evaluación crediticia y límite de edad. La TEA es fija en 8,90% y la TCEA parte desde 10,47%. Esta alternativa está dirigida a trabajadores o pensionistas del sector público que reciben sus ingresos a través del Banco de la Nación.

¿Qué necesitas para acceder a tu préstamo?

Tener una tarjeta de débito del Banco de la Nación.

del Banco de la Nación. Presentar el DNI original o, en caso de extranjería, el carné original y una copia.

Entregar original y copia (o versión virtual) de la boleta de pago más reciente, con una antigüedad no mayor a cuatro meses.

Para trabajadores CAS contratados desde el 10 de marzo de 2021 en adelante, se debe acreditar una antigüedad laboral mínima de 13 meses. Para ello, se debe presentar el último contrato y/o sus adendas en original o en copia fedateada. Este requisito no aplica para quienes ingresaron antes de esa fecha.

contratados desde el 10 de marzo de 2021 en adelante, se debe acreditar una antigüedad laboral mínima de 13 meses. Para ello, se debe presentar el último contrato y/o sus adendas en original o en copia fedateada. Este requisito no aplica para quienes ingresaron antes de esa fecha. Contar con calificación “Normal”, “No definida” o “No reportado” en la central de riesgos de la SBS.

Cabe tener en cuenta que para renovar un préstamo, no debe haber historial de pagos incumplidos con el Banco de la Nación. En préstamos para estudios, se debe presentar el formato de pre matrícula validado por la institución. Para compra de deuda, se deben incluir documentos que acrediten la cuota mensual actual, a fin de evaluarla y gestionar la transferencia correspondiente.