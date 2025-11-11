Préstamo para pagar deudas: Libérate de preocupaciones con S/100 mil soles

Recupera el control de tus finanzas con plazos de 1 a 6 años y un proceso simplificado. Fuente: Difusión.

Recupera el control de tus finanzas con plazos de 1 a 6 años y un proceso simplificado. Fuente: Difusión.

Una tarjeta por aquí, un crédito por allá… y sin darnos cuenta, las deudas se acumulan. El problema llega cuando los pagos se vuelven difíciles de manejar y no sabemos por dónde empezar. Si te sientes identificado, es momento de considerar un préstamo para pagar deudas con Prestamype.

Esta alternativa te permite unificar todos tus créditos en uno solo, accediendo a una tasa más baja que la suma de tus deudas actuales. Así, podrás consolidar tus tarjetas de crédito, préstamos personales, vehiculares u otros en una sola cuota mensual, con mejores condiciones y sin complicaciones.

Con el préstamo para consolidar deudas, podrás ahorrar en intereses, simplificar tus pagos y recuperar el control de tus finanzas. Además, Prestamype ofrece montos desde S/15 mil hasta S/2 millones, con evaluación flexible, incluso si estás en Infocorp o no tienes historial crediticio.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Prestamype te brinda la oportunidad de recuperar el control de tus finanzas con una tasa de interés más baja y plazos de pago adaptados a tu capacidad. Como una de las Fintech peruanas más reconocidas, ofrece condiciones justas y evaluación flexible, ayudándote a liberarte del estrés financiero y vivir con mayor tranquilidad.

Además de unificar tus deudas, el préstamo para pagar obligaciones te ofrece estos beneficios principales:

Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.

desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 0.84 %

Plazos de 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

Desembolso rápido: 15 días en promedio.

Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Puedes elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype tiene más de 8 años de operaciones en el mercado y es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¿Listo para recuperar el orden con cuotas hechas a tu medida? Precalifica a un préstamo en la web AQUÍ y accede a montos elevados de forma segura y sencilla.

Requisitos para acceder al préstamo

Prestamype es una marca confiable que ofrece procesos claros, simples y accesibles. Desde 2017, ha otorgado más de S/1,600 millones en financiamiento, contribuyendo al desarrollo y bienestar de miles de peruanos.

Si deseas precalificar a un préstamo, solo necesitas cumplir con estos requisitos básicos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Sumado a esto, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

Aprovecha esta oportunidad para unificar tus deudas con una mejor tasa y plazos flexibles. Precalifica en minutos y empieza a liberarte del estrés financiero. Descubre todos los detalles en la web oficial de Prestamype AQUÍ.

