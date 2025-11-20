HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     
🔴 El PODER de MARÍA TERESA CABRERA, SENTENCIA a MARTÍN VIZCARRA y cambios en las FFAA | #LAS10DELDÍA

Economía

Perú impulsa transición hacia un modelo sostenible en el VIII Foro Internacional de Economía Circular

El VIII FIEC reúne a ministros, viceministros, líderes empresariales, gremios productivos y representantes de la Unión Europea, quienes coincidieron en que la economía circular es clave para enfrentar la crisis ambiental 

Algunos de los temas tratados por los especialistas abordan la economía circular en agua y saneamiento, lodos y biosólidos de las plantas de tratamiento de aguas residuales
Algunos de los temas tratados por los especialistas abordan la economía circular en agua y saneamiento, lodos y biosólidos de las plantas de tratamiento de aguas residuales

El Gobierno reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible durante el VIII Foro Internacional de Economía Circular (FIEC), que se realiza en el Centro de Convenciones de Lima (CCL). El evento congrega a representantes del sector público, privado, academia, emprendedores y cooperación internacional para acelerar la transición hacia un “Perú País Circular”.

Durante su participación, el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, destacó los avances que el país ha logrado en materia de economía circular, especialmente en agua y saneamiento. Señaló que esta edición del FIEC permite difundir compromisos, presentar resultados y articular nuevos esfuerzos para enfrentar la crisis hídrica, que impacta directamente en la salud, el desarrollo y la calidad de vida de millones de personas en el Perú y el mundo.

CONGRESISTAS RECIBIRÁN S/ 46 MIL POR NAVIDAD EN PLENA CRISIS | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

“Este no es un Gobierno que tiene poco tiempo, sino el tiempo suficiente para sembrar los pilares para continuar impulsando proyectos de inversión de manera unida y coordinada, con el apoyo de la cooperación internacional”, expresó el titular de Vivienda.

En este encuentro se realizarán sesiones para profundizar los temas desarrollados en las plenarias y bloques temáticos en los cuales se exponen los avances sectoriales, como en el caso de Vivienda y la incorporación del enfoque circular en el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026, la actualización de normas para fomentar la valorización de subproductos y la aprobación de la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular al 2030.

Algunos de los temas tratados por los especialistas abordan la economía circular en agua y saneamiento, lodos y biosólidos de las plantas de tratamiento de aguas residuales: insumos para una economía sostenible, entre otros, que apuntan a incrementar inversiones sostenibles, ampliar el reúso del agua tratada y promover la generación de energía limpia.

El VIII FIEC reúne a ministros, viceministros, líderes empresariales, gremios productivos y representantes de la Unión Europea, quienes coincidieron en que la economía circular es clave para enfrentar la crisis ambiental y fortalecer la sostenibilidad del país. De esta forma, el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, continúa impulsando políticas y proyectos que garanticen servicios adecuados y un mejor futuro para todas las familias peruanas.

Gobierno evalúa otorgar nuevo bono para comprar una vivienda a jóvenes recién egresados

Contraloría halló torres de hasta 28 pisos donde solo se permitían 10: alertan riesgos en viviendas de interés social

Alto funcionario de Cosco Shipping afirma que ministerios de Perú no asignan recursos para el desarrollo urbano de Chancay

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Conciertos en Perú: Comisión del Congreso aprueba dictamen que permite a asistentes ingresar con agua y alimentos

Deudas prescriben a los 10 años según el Código Civil peruano, pero el proceso no es automático

Tren bioceánico Chancay-Shanghái: desde Cosco Shipping lo ven viable, pero los costos y logística generan alerta

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

Exoneración del impuesto predial a mayores de 60 años: requisitos y pasos fáciles para solicitar beneficio en tu municipalidad

