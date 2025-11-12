Sindicato de PetroPerú alerta sobre cese de operaciones en Talara: "Pone en riesgo la percepción de regalías y canon petrolero"
El Sindicato de Trabajadores Administrativos de PetroPerú (STAPP) se pronunció sobre un posible cierre de operaciones en el Lote Z-69 en Talara, Piura. Según su comunicado, significaría la pérdida de más de 500 puestos de trabajo.
El Sindicato de Trabajadores Administrativos de PetroPerú (STAPP) se pronunció sobre la urgente situación que atraviesa Talara, ubicado en la región de Piura. A través de un comunicado a la opinión pública, el STAPP alertó los posibles graves daños que se podrían ocasionar sobre un eventual cese de operación en el Lote Z-69.
Según indicaron en su pronunciamiento, la interrupción de la extracción de 3.200 barriles de petróleo diarios y 20 MMSPC de gas al día "agravaría aún más la economía local, generando un impacto severo en la economía de Talara y la región".
"Este escenario pone en riesgo la percepción de regalías y canon petrolero, además de la pérdida de más de 500 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, en las zonas de La Brea y Negritos", advierte el comunicado del STAPP.
En esa misma línea, el sindicato expresó su preocupación por la profunda crisis económica que atraviesan y que un acción como el cese de operaciones afectaría a millones de familias y al desarrollo regional.
Sindicato de Trabajadores Administrativos de PetroPerú (STAPP)