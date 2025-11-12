HOYSuscripcion LR Focus

Sutep anuncia paro este 13 de noviembre
Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     
🔴LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

Sindicato de PetroPerú alerta sobre cese de operaciones en Talara: "Pone en riesgo la percepción de regalías y canon petrolero"

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de PetroPerú (STAPP) se pronunció sobre un posible cierre de operaciones en el Lote Z-69 en Talara, Piura. Según su comunicado, significaría la pérdida de más de 500 puestos de trabajo.

Sindicato de trabajadores se pronunció sobre situación en Talara. Foto: composición/LR
Sindicado de trabajadores se pronunció sobre situación en Talara. Foto: composición/LR

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de PetroPerú (STAPP) se pronunció sobre la urgente situación que atraviesa Talara, ubicado en la región de Piura. A través de un comunicado a la opinión pública, el STAPP alertó los posibles graves daños que se podrían ocasionar sobre un eventual cese de operación en el Lote Z-69.

Según indicaron en su pronunciamiento, la interrupción de la extracción de 3.200 barriles de petróleo diarios y 20 MMSPC de gas al día "agravaría aún más la economía local, generando un impacto severo en la economía de Talara y la región".

PUEDES VER: Generación Z convoca marcha nacional para este 14 de noviembre: "El mismo sistema que asesinó a Inti y Bryan sigue matando"

"Este escenario pone en riesgo la percepción de regalías y canon petrolero, además de la pérdida de más de 500 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, en las zonas de La Brea y Negritos", advierte el comunicado del STAPP.

En esa misma línea, el sindicato expresó su preocupación por la profunda crisis económica que atraviesan y que un acción como el cese de operaciones afectaría a millones de familias y al desarrollo regional.

PUEDES VER: JNJ cita a Delia Espinoza a declarar por presunta obstaculización del retorno de Patricia Benavides

Sindicato de Trabajadores Administrativos de PetroPerú (STAPP)

