Sindicato de PetroPerú alerta sobre cese de operaciones en Talara: "Pone en riesgo la percepción de regalías y canon petrolero"

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de PetroPerú (STAPP) se pronunció sobre la urgente situación que atraviesa Talara, ubicado en la región de Piura. A través de un comunicado a la opinión pública, el STAPP alertó los posibles graves daños que se podrían ocasionar sobre un eventual cese de operación en el Lote Z-69.

Según indicaron en su pronunciamiento, la interrupción de la extracción de 3.200 barriles de petróleo diarios y 20 MMSPC de gas al día "agravaría aún más la economía local, generando un impacto severo en la economía de Talara y la región".

"Este escenario pone en riesgo la percepción de regalías y canon petrolero, además de la pérdida de más de 500 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, en las zonas de La Brea y Negritos", advierte el comunicado del STAPP.

En esa misma línea, el sindicato expresó su preocupación por la profunda crisis económica que atraviesan y que un acción como el cese de operaciones afectaría a millones de familias y al desarrollo regional.

