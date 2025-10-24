Más de 50.000 adultos mayores quedarían sin entrega de medicinas por deuda de EsSalud a operador logístico

Más de 50.000 adultos mayores y pacientes con movilidad reducida podrían quedarse sin recibir sus medicinas en casa desde el 31 de octubre de 2025, debido al incumplimiento de pagos de EsSalud la principal aseguradora de salud en Perú al operador logístico Salog , encargado del servicio Padomi Delivery en Lima y Callao.

De acuerdo con la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), gremio que agrupa a la empresa concesionaria, la deuda acumulada ha puesto al borde de la suspensión un servicio que llega actualmente a 56 distritos y que permite que miles de asegurados reciban sus tratamientos sin desplazarse hasta los hospitales.

De concretarse la suspensión, los usuarios del programa Padomi (Pacientes Domiciliarios) deberán trasladarse personalmente al Complejo Hospitalario Arenales para recoger sus medicinas, lo que, advirtió AFIN, implicaría "costos adicionales, dificultades logísticas y riesgos para su salud".

"Desde hace meses, Salog ha solicitado sin éxito la regularización de los pagos por servicios efectivamente prestados y conformados por EsSalud. Ante la falta de respuesta y la acumulación de deudas, la empresa se vería obligada a suspender temporalmente el servicio, pese a haberlo sostenido con recursos propios durante los últimos meses", señaló el gremio en un comunicado.

AFIN indicó que esta situación "afecta directamente a los pacientes más vulnerables del sistema público de salud y representa un grave riesgo para la continuidad del contrato de Asociación Público-Privada (APP) de almacenes y farmacias de Lima y Callao".

Finalmente, el gremio empresarial instó a EsSalud a regularizar de manera inmediata los pagos pendientes y adoptar medidas que garanticen la atención oportuna de los miles de asegurados.

“El país no puede permitir que los adultos mayores, quienes más necesitan del sistema de salud, sean los perjudicados por la falta de gestión administrativa”, advirtió AFIN.