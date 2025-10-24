HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Más de 50.000 adultos mayores quedarían sin entrega de medicinas por deuda de EsSalud a operador logístico

AFIN alertó que el servicio de entrega domiciliaria de medicamentos (Padomi Delivery) podría suspenderse este 31 de octubre debido al incumplimiento de pagos de EsSalud a la empresa concesionaria Salog.

Piden regularizar de inmediato los desembolsos para evitar perjuicios a pacientes vulnerables.
Piden regularizar de inmediato los desembolsos para evitar perjuicios a pacientes vulnerables.

Más de 50.000 adultos mayores y pacientes con movilidad reducida podrían quedarse sin recibir sus medicinas en casa desde el 31 de octubre de 2025, debido al incumplimiento de pagos de EsSalud la principal aseguradora de salud en Perú al operador logístico Salog , encargado del servicio Padomi Delivery en Lima y Callao.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), gremio que agrupa a la empresa concesionaria, la deuda acumulada ha puesto al borde de la suspensión un servicio que llega actualmente a 56 distritos y que permite que miles de asegurados reciban sus tratamientos sin desplazarse hasta los hospitales.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Ampliación del Reinfo podría aprobarse en la sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso

lr.pe

De concretarse la suspensión, los usuarios del programa Padomi (Pacientes Domiciliarios) deberán trasladarse personalmente al Complejo Hospitalario Arenales para recoger sus medicinas, lo que, advirtió AFIN, implicaría "costos adicionales, dificultades logísticas y riesgos para su salud".

"Desde hace meses, Salog ha solicitado sin éxito la regularización de los pagos por servicios efectivamente prestados y conformados por EsSalud. Ante la falta de respuesta y la acumulación de deudas, la empresa se vería obligada a suspender temporalmente el servicio, pese a haberlo sostenido con recursos propios durante los últimos meses", señaló el gremio en un comunicado.

PUEDES VER: Fonavi: devolución de lista 22 será para beneficiarios de 65 años a más en diciembre

AFIN indicó que esta situación "afecta directamente a los pacientes más vulnerables del sistema público de salud y representa un grave riesgo para la continuidad del contrato de Asociación Público-Privada (APP) de almacenes y farmacias de Lima y Callao".

Finalmente, el gremio empresarial instó a EsSalud a regularizar de manera inmediata los pagos pendientes y adoptar medidas que garanticen la atención oportuna de los miles de asegurados.

“El país no puede permitir que los adultos mayores, quienes más necesitan del sistema de salud, sean los perjudicados por la falta de gestión administrativa”, advirtió AFIN.

Notas relacionadas
Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: ¿cuáles es el requisito clave para obtener la cobertura médica?

Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: ¿cuáles es el requisito clave para obtener la cobertura médica?

LEER MÁS
Director del hospital de EsSalud Virú fallece tras chocar vehículo contra camión en la Panamericana Norte

Director del hospital de EsSalud Virú fallece tras chocar vehículo contra camión en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Pacientes de EsSalud Arequipa esperan hasta 575 días por una operación, revela inspección de Contraloría

Pacientes de EsSalud Arequipa esperan hasta 575 días por una operación, revela inspección de Contraloría

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

Yape 2025: estos son los montos máximos de transferencia para clientes BCP y cómo modificarlos desde la app

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
Fonavi: devolución de la lista 22 será para beneficiarios mayores de 65 años en diciembre de 2025

Fonavi: devolución de la lista 22 será para beneficiarios mayores de 65 años en diciembre de 2025

LEER MÁS
Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

LEER MÁS
Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Economía

Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: ¿cuáles es el requisito clave para obtener la cobertura médica?

Lo que debes saber del retiro AFP 2025: conoce el cronograma, link y paso a paso para acceder a las 4 UIT

Tía María: agricultores presentarán medida cautelar para suspender ejecución de proyecto minero

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025