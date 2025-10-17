HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
La justicia apunta a la PNP y el Congreso se lava las manos | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Operadoras están obligadas a ofrecer planes móviles desde S/15 bajo esta condición: así puedes solicitar el beneficio, según Osiptel

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) señala que los usuarios beneficiados contratarán planes que van desde S/15 hasta S/39.

Osiptel revela que un grupo determinado de peruanos puede acceder a planes tarifarios especiales en líneas móviles.
Osiptel revela que un grupo determinado de peruanos puede acceder a planes tarifarios especiales en líneas móviles. | Foto: IA

En Perú, los usuarios con discapacidad pueden contratar planes tarifarios especiales con precios desde S/15, de acuerdo con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Entre enero y septiembre de 2025, la entidad atendió a más de 3.000 personas en temas relacionados con telefonía fija, móvil, internet y TV de paga.

Los paquetes de datos varían entre 2 GB y 27 GB. Además, cuentan con acceso ilimitado a redes sociales como WhatsApp y Facebook, según la cobertura disponible en cada región peruana. Para acceder a este beneficio, Osiptel establece que los usuarios presenten documentos ante las empresas de líneas móviles.

¿Qué necesito para solicitar planes móviles desde S/15?

Osiptel indica que los usuarios con discapacidad deben presentar, ante las operadoras, su Documento Nacional de Identidad (DNI) y su carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) para contratar los planes tarifarios especiales, que van desde S/15 hasta S/39.

De esta manera, las operadoras como Bitel, Claro, Entel y Movistar deben cumplir con la disposición del organismo regulador. Así, se espera facilitar la inclusión digital de las personas con discapacidad a través de servicios de telecomunicaciones adaptados a sus necesidades y a precios accesibles, según Osiptel.

¿Los usuarios con discapacidad tienen otros beneficios en los servicios móviles?

La normativa de Condiciones de Uso del Osiptel garantiza derechos específicos para los usuarios con discapacidad sensorial visual. Estos usuarios tienen la posibilidad de solicitar a su empresa operadora el envío de recibos mediante medios adecuados y en formatos accesibles, asegurando así una mejor inclusión y acceso a la información.

Las personas con discapacidad física que no tengan la capacidad de llevar a cabo la verificación biométrica de huella dactilar para acceder a servicios móviles podrán quedar exoneradas de este requisito. Para ello, deberán presentar su documento de identidad junto con una declaración jurada que respalde su situación.

