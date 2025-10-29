HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Osiptel bloquea 300.000 celulares ilegales en Perú por historial negativo

Osiptel ordenó este mes a las empresas operadoras el bloqueo de 300.000 equipos móviles que no figuraban en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

Osiptel bloquea más de 300,000 celulares con IMEI inválidos o clonados
Osiptel bloquea más de 300,000 celulares con IMEI inválidos o clonados | Foto: Andina/ Composición LR

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) dispuso el bloqueo de 300.000 celulares fuera de la lista blanca del Renteseg y asociados a IMEI inválidos o clonados, como parte de su estrategia para reforzar la seguridad ciudadana. La entidad detalló que las órdenes de bloqueo fueron enviadas a las empresas operadoras en dos grupos de 150.000 equipos móviles cada uno, el 14 y el 28 de octubre, respectivamente.

Este nuevo decreto se suma al bloqueo de más de 1.5 millones de equipos móviles calificados como de alto riesgo, ya que no se encontraban dentro de la lista blanca del Renteseg y también contaban con historial negativo, realizado entre abril y setiembre de este año. Con esta última actualización, el número total de celulares bloqueados asciende a 1.8 millones.

Osiptel refuerza el control de líneas vinculadas a delitos para combatir el uso ilegal de equipos móviles

Desde la tercera fase del Renteseg, el OSIPTEL implementó el Módulo de Consulta Especializado para Entidades del Estado, una herramienta que brinda acceso inmediato al Ministerio Público (MP) y a la Policía Nacional del Perú (PNP) a información relacionada con celulares, líneas de servicio móvil y otros datos vinculados a equipos móviles.

Esta plataforma permite a ambas instituciones cumplir de manera más eficiente sus funciones en la investigación y prevención de delitos. Desde su activación el 21 de junio de 2024, hasta setiembre de 2025, se registraron más de 590.000 consultas en línea, de las cuales el 60% correspondió a la PNP y el 40% al Ministerio Público.

Osiptel intensifica las acciones para bloquear equipos robados y evitar su comercio

El Osiptel recordó que en 2017 se creó el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), liderado por el Ministerio del Interior, y que su implementación y operación fueron encargadas al organismo regulador. Este sistema tiene como objetivo prevenir y combatir el hurto, robo y comercio ilegal de equipos móviles, en el marco de las acciones para fortalecer la seguridad ciudadana.

Desde la puesta en marcha del Renteseg, los reportes diarios de robo de celulares se han reducido en aproximadamente un 38%, pasando de un promedio de 6.456 equipos robados por día en 2017 a 4.036 en setiembre de 2025.

